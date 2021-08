Les iPhones étaient minuscules en 2010, mais Apple avait l’intention de devenir “nano”

David Imel / Autorité Android

TL;DR

Apple envisageait un iPhone nano en 2010 lorsque son produit phare ne mesurait que 3,5 pouces. Un ancien e-mail de Steve Jobs montre que l’entreprise était en discussion pour créer un plan de coûts et des rendus pour le téléphone. L’appareil faisait probablement partie de la stratégie iPhone d’Apple en 2011.

À quel point est-il trop petit pour un téléphone ? Un e-mail de l’ancien chef d’Apple, Steve Jobs, suggère qu’un appareil de taille nanométrique aurait pu être la référence pour les téléphones minuscules il y a 11 ans.

Comme découvert par The Verge lors de la collecte des e-mails du procès Epic vs Apple, l’e-mail de Jobs fait référence à un appareil appelé iPhone nano. Il est daté d’octobre 2010, ce qui signifie que le téléphone inédit aurait suivi l’iPhone 4 de 3,5 pouces, le produit phare d’Apple pour l’année. Le surnom de “nano” suggère que cet iPhone aurait pu être plus petit que le produit phare d’Apple à l’époque.

Malheureusement, l’e-mail de Jobs ne révèle aucune spécification pour le soi-disant iPhone nano. Il mentionne simplement les mots « iPhone nano plan » sous un point « 2011 stratégie ». Un autre sous-puce dans la même catégorie parle de la création d’un “modèle d’iPhone à bas prix basé sur l’iPod touch pour remplacer le 3GS”. Un autre texte dans la communication suggère qu’Apple voulait fixer un objectif de coût et pour l’iPhone nano et créer un modèle ou des rendus pour le téléphone.

En rapport: Le guide d’achat ultime pour l’iPhone

Comme l’histoire nous le dit, l’iPhone nano n’a jamais vu le jour. Tout le monde peut deviner si cela aurait été un succès en 2010, lorsque les consommateurs étaient de plus en plus enthousiasmés par la perspective de téléphones à grand écran. Peut-être que la société ne pouvait pas justifier la réduction supplémentaire de la taille des iPhone étant donné que les services de streaming vidéo de masse avaient pris beaucoup d’ampleur, la pénétration du haut débit augmentait et la scène des applications explosait. De plus, les limitations de la technologie d’affichage à l’époque auraient également pu empêcher Apple de franchir le pas pour un nano iPhone.

Cependant, Apple n’a pas complètement abandonné la stratégie de Jobs consistant à créer un iPhone de plus petite taille. Alors que la taille des smartphones montait en flèche au fil des ans, Apple a sorti le premier iPhone SE en 2016. L’appareil a été lancé en même temps que l’iPhone 6S et 6S Plus, qui avaient respectivement des écrans de 4,7 pouces et 5,5 pouces. Le SE s’adressait aux utilisateurs qui préféraient toujours l’empreinte de 4 pouces de l’iPhone 5 et 5S, devenant ainsi extrêmement populaire en tant qu’appareil compact avec un processeur performant et un prix plus abordable.

Plus récemment, nous avons vu Apple adopter le surnom de “Mini” pour représenter l’iPhone 12 Mini de 5,4 pouces. Pendant ce temps, l’iPhone SE 2020 est également un excellent petit iPhone à considérer avec son écran de 4,7 pouces dans un monde plein de phablettes de grande taille.