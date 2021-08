Les iPhones pliables pourraient bénéficier de la nouvelle technologie de batterie d’Apple

L’autonomie de la batterie est l’une des caractéristiques les plus importantes d’un appareil mobile, en particulier de l’iPhone. C’est parce qu’Apple n’a jamais tenté de surpasser ses concurrents. Les iPhones n’ont pas les meilleures capacités de batterie et ne prennent pas en charge les vitesses de charge filaires ou sans fil les plus rapides. Pourtant, ils offrent généralement une autonomie de batterie plus que décente. Apple a trouvé des moyens d’améliorer la durée de vie de la batterie sans s’engager dans ce genre de concours. Les rumeurs disent que la société souhaite augmenter la capacité de la batterie de la série iPhone 13. De plus, Apple pourrait apporter un changement important à la conception interne de ses iPhones, ce qui lui permettra d’augmenter encore plus la taille de la batterie. Si c’est exact, c’est une excellente nouvelle pour les prochains iPhones. Mais c’est encore une meilleure nouvelle pour l’iPhone pliable qui devrait arriver dans les deux ou trois prochaines années.

Meilleure offre du jour Unreal deal vous offre le gadget pour maison intelligente le plus populaire d’Amazon pour 23 $ – plus un crédit de 40 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 21,49 $ Vous économisez : 8,49 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Quand le premier iPhone pliable sera-t-il lancé ?

Mark Gurman de Bloomberg a écrit une autre édition de sa newsletter PowerOn le week-end dernier. Il s’est concentré sur le problème de connecteur d’Apple et les plans COVID-19 de l’entreprise. Mais il a également abordé d’autres questions importantes, comme le lancement des AirPods 3 et le statut de l’iPhone pliable. Ce dernier est un sujet passionnant, car nous avons vu de nombreux grondements mentionnant l’intérêt d’Apple pour les combinés pliables.

Plusieurs fuiteurs ont affirmé qu’Apple en était aux premiers stades des tests d’iPhone pliables. La société travaillerait sur plusieurs formats de téléphones pliables. En outre, il pourrait utiliser des composants de Samsung et d’autres fabricants d’écrans pliables dans ses tests. Samsung est sur le point de lancer ses appareils pliables de troisième génération, et les combinés promettent d’être plus durables que jamais, écrans pliables inclus.

Gurman pense qu’Apple a besoin de deux à trois ans de plus pour commercialiser l’iPhone pliable, selon India Today. Il est l’un des initiés qui a déjà abordé les plans d’iPhone pliable d’Apple.

Appareils passifs intégrés et autonomie de la batterie de l’iPhone

Le fabricant d’iPhone envisagerait d’utiliser des composants internes plus petits pour augmenter la durée de vie de la batterie de ses appareils. C’est selon Digitimes (via MacRumors).

Ces composants plus petits sont IPD, abréviation de dispositifs passifs intégrés. Ce sont ces composants qui permettront à Apple d’augmenter la capacité de la batterie de l’iPhone :

Apple devrait augmenter considérablement l’adoption de l’IPD (appareils passifs intégrés) pour les nouveaux iPhones et autres produits iOS, offrant de solides opportunités commerciales aux partenaires de fabrication TSMC et Amkor, selon des sources du secteur. Les puces périphériques pour les séries iPhone, iPad et MacBook deviennent plus minces avec des performances plus élevées pour laisser plus d’espace pour des solutions de batterie de plus grande capacité pour les appareils, la demande d’IPD augmentant fortement conformément à la tendance, ont indiqué les sources.

On ne sait pas dans combien de temps Apple utilisera l’IPD pour améliorer la durée de vie de la batterie de ses iPhones. Les versions de l’iPhone 13 auront presque les mêmes tailles et empreintes globales que leurs prédécesseurs. Pourtant, les quatre téléphones seront dotés de batteries plus grosses. Ce jus supplémentaire profitera sûrement aux modèles d’iPhone 13 Pro qui seraient dotés d’écrans à 120 Hz consommant de l’énergie.

Autonomie de la batterie et conceptions de téléphones pliables

La durée de vie de la batterie sera d’autant plus importante sur un iPhone pliable doté du meilleur matériel. Un tel appareil comportera probablement un écran haut de gamme qui prendra en charge des taux de rafraîchissement d’au moins 120 Hz. Une partie de l’espace interne sera dédiée à la charnière qui plie et déplie l’écran. Apple voudra donc profiter au maximum de l’espace restant pour augmenter la batterie. C’est surtout si Apple opte pour un iPhone pliable à clapet comme le concept de l’image du haut.

Rien n’indique qu’Apple développe un IPD spécifiquement pour l’iPhone pliable. Mais l’innovation profitera à d’autres produits iOS, et l’iPhone pliable entre certainement dans cette catégorie.

Si l’estimation de Gurman se confirme, Apple pourrait avoir un pliable dans les magasins en 2023 au plus tôt. Là encore, nous examinons ici la spéculation. Quant au rapport Digitimes, le site technologique asiatique n’est pas toujours précis sur les plans d’Apple.

Meilleure offre du jour Unreal deal vous offre le gadget pour maison intelligente le plus populaire d’Amazon pour 23 $ – plus un crédit de 40 $ ! Prix ​​catalogue : 29,98 $ Prix : 21,49 $ Vous économisez : 8,49 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission