Les IPP demandent des règles plus strictes pour garantir des paiements plus rapides des discos

Avec des retards de paiement des sociétés de distribution d’électricité (discoms) – des créances en attente de 45 jours ou plus – envers les producteurs d’électricité privés ont augmenté de 28,3% sur un an pour atteindre 50 060 crore de roupies fin octobre, les producteurs d’électricité indépendants (IPP) ont exigé des réglementations plus strictes. rendre plus difficile pour les États défaillants de se procurer de l’électricité auprès d’autres sources lorsque les centrales électriques coupent l’approvisionnement.

Selon des sources, une délégation de l’Association des producteurs d’électricité (APP) a récemment informé le ministre de l’électricité de l’Union, RK Singh, que la situation était devenue insoutenable pour les producteurs d’électricité, et a exhorté le gouvernement à trouver une solution pour garantir des paiements réguliers des discoms.

Déclarant que les règles existantes qui empêchent l’approvisionnement en électricité en faisant défaut aux discoms via les échanges d’électricité et la voie d’accès ouvert à court terme (STOA) peuvent ne pas s’avérer efficaces, APP a déclaré que bon nombre de ces entités disposent d’un large éventail d’options d’achat d’électricité. « Il est donc suggéré qu’en dehors de STOA, même l’accès à l’électricité dans le cadre d’un accès ouvert à moyen terme et d’un accès ouvert à long terme soit restreint de manière graduelle pour les États défaillants », a déclaré APP au ministère. Les retards de paiement compromettent la capacité des sociétés de production à assurer le service de la dette, à effectuer des paiements anticipés pour le charbon et à épuiser leur fonds de roulement. Cela entraîne une baisse des cotes de crédit et des taux d’intérêt plus élevés.

Certes, le total des impayés de dcoms s’élevait à Rs 95 104,9 crore fin octobre, en baisse de 5,3% par rapport à il y a un an. Les créances des centrales électriques du gouvernement central ont chuté de 50,1% par an pour atteindre 23 423,6 crores de roupies au cours de la même période. Parmi les générateurs qui ont fourni leurs contributions sur le portail «Praapti» du ministère de l’Énergie, Adani Power a les impayés les plus élevés de Rs 24 505,8 crore. Les impayés de NTPC s’élevaient à 4 597,4 crores de Rs, tandis que le DVC géré par l’État était de 2 465,3 crores de Rs.

Les autres producteurs d’électricité privés auxquels Discoms avait des retards importants à la fin du mois d’octobre incluent GMR Energy (Rs 1 609 crore), Tata Power (Rs 2 758,6 crore), Jindal Steel and Power (1 876,3 Rs crore) et Sembcorp (Rs 2 496 crore). Les principaux États qui devaient le plus aux groupes électrogènes à la fin avril sont le Maharashtra (Rs 20 781 crore), le Tamil Nadu (Rs 18 949 crore), le Rajasthan (Rs 12 708 crore), l’Uttar Pradesh (Rs 8 917 crore) et l’Andhra Pradesh (Rs 8 322 crore). ).

Le total des cotisations en souffrance à la fin octobre aurait été plus élevé si les factures contestées de Rs 23 543 crore avaient été comptabilisées.

Le montant contesté pour les centrales électriques appartenant au gouvernement central s’élevait à 4 220,3 crores de Rs, tandis que pour les producteurs d’électricité privés, il était beaucoup plus élevé à 19 312,7 crores de Rs. La plupart des montants contestés du secteur concernent divers ajustements au titre des dispositions de « modification de la législation » et des majorations de retard de paiement, et sont susceptibles d’être indemnisés.

« Malgré l’approbation réglementaire de l’applicabilité des éléments de modification de la loi, les discoms recourent invariablement à des contestations frivoles et à des litiges à chaque étape du processus en raison de leurs contraintes de liquidités », a déclaré Ashok Kumar Khurana, directeur général d’APP.

