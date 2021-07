Les IRA Bitcoin gagnent en popularité aux États-Unis Crypto new media

Visitez l’article original*

Les IRA financés par Bitcoin gagnent en popularité aux États-Unis alors que les Américains recherchent une retraite plus riche.

Les régimes de retraite individuels (IRA) financés par Bitcoin ont gagné en popularité en 2021, a rapporté CNBC. Les Américains ont afflué vers des régimes de retraite alimentés par Bitcoin, car la Réserve fédérale a régulièrement augmenté les liquidités dans l’économie.

BitcoinIRA, une société lancée en mai 2016 offrant aux investisseurs un IRA fiscalement avantageux couplé aux rendements massifs du bitcoin, compte actuellement plus de 100 000 titulaires de comptes individuels, selon le rapport.

Les milliers de travailleurs qui ont choisi d’investir leurs comptes de retraite en bitcoins recherchent des gains de pouvoir d’achat à long terme pour une retraite plus tranquille, et peut-être plus anticipée. De plus, ils peuvent également réduire considérablement leur charge fiscale par rapport à la vente de BTC s’il s’agissait d’un investissement personnel.

Mais alors que les IRA Bitcoin peuvent offrir une option intéressante pour les personnes – dont les rendements dépasseront probablement ceux des autres IRA au fil du temps, cela apporte un compromis critique, en particulier en tant qu’investissement à long terme.

Tous les bitcoins achetés par un titulaire de compte BitcoinIRA sont détenus par BitGo, le tiers choisi par le planificateur de retraite pour la garde des bitcoins. Par conséquent, les titulaires de compte ne possèdent pas de bitcoin réel car il n’est pas clair s’ils ont le choix de retirer.

Garder son propre BTC est important car le bitcoin est de l’argent – et vous ne pouvez dépenser librement que l’argent que vous possédez et que vous détenez vous-même. De plus, étant donné que le bitcoin est une monnaie naissante au début de son chemin de monétisation, l’échanger contre des dollars pourrait n’avoir aucun sens dans 40 ans.

À mesure que Bitcoin devient de plus en plus adopté et que ses principes et caractéristiques sont testés et démontrés au fil du temps, il pourrait atteindre une monétisation complète et devenir une unité de compte largement adoptée. Dans ce cas, les dollars ne vaudraient rien et le titulaire du compte BitcoinIRA ne pourrait pas profiter des avantages de la détention de bitcoins.

Par conséquent, une meilleure approche pourrait consister à épargner pour la retraite en bitcoin auto-gardien. L’individu retraité jouirait d’une véritable souveraineté en détenant de l’argent de pair à pair, non censuré et imparable – quelque chose qui vaut bien plus que des dollars et des réductions d’impôts.