Les Iron Maidens et les Burning Witches annoncent la tournée américaine « Hell Hath No Fury » 2022

LES MAIDENS DE FER, le seul hommage au monde entièrement féminin à IRON MAIDEN, fera équipe avec le groupe de metal féminin suisse Sorcières ardentes pour un nombre limité de dates aux États-Unis en mai.

Formé à Los Angeles en 2001, LES MAIDENS DE FER électrifier le public avec leurJEUNE FILLE interprétations, musicalité serrée et bouffonneries de scène à haute énergie. Ces femmes canalisent leur intérieur tourbillons (ou Edwinas, de manière plus appropriée) pour rendre leur hommage aux puissants JEUNE FILLE, impressionner même les plus purs et durs JEUNE FILLE fans à travers le monde.

LES MAIDENS DE FER a déclaré : « Nous sommes heureux de nous associer à Sorcières ardentes comme nous savons de première main quels joueurs talentueux et fougueux ils sont, alors soyez prévenus : cette tournée va faire fondre les visages ! Après tout, l’enfer n’a pas de fureur comme une femme… »

Sorcières ardentes a été fondée au printemps 2015 en Suisse par un guitariste Romana Kalkuhl. Ceux-ci seront Sorcières ardentes‘ premières émissions américaines.

« Nous sommes très fiers et ravis d’annoncer enfin notre première étape de notre première tournée nord-américaine en 2022 », Sorcières ardentes dit dans un communiqué. « Nous savons que beaucoup de nos fans américains sont aussi ravis que nous. Ce sera une course incroyable. Nous sommes super câblés que certains des spectacles soient avec nos sœurs LES MAIDENS DE FER. Quel paquet incroyable c’est ! Nous avons hâte de prendre d’assaut les scènes aux États-Unis, NOUS SOMMES PRÊTS À COMBATTRE ! »

Des dates de tournée:

05 mai – The Vault – Saginaw, MI*



06 mai – La note bleue – Harrison, OH



07 mai – Le roi des clubs – Columbus, OH



08 mai – M3 Rock Festival – Columbia, Maryland*



10 mai – Wall Street Theaer – Norwalk, Connecticut*



11 mai – Rams Head Live – Annapolis, MD



12 mai – The Landis Theatre – Vineland, NJ



13 mai – The Vault at Greasy Luck Brewpub – New Bedford, MA



14 mai – Wally’s – Hampton Beach, NH



15 mai – The Montage Music Hall – Rochester, NY



17 mai – The Dil’s Center – Parkersburg, WV



19 mai – Beachland Ballroom & Tavern – Cleveland, OH



20 mai – The Token Lounge – Westland, MI



21 mai – La Forge – Joliet, IL



22 mai – Diamond Music Hall – Saint Peters, MO



26 mai – Chambre électrique – Angola, IN*



27 mai – Diamond Concert Hall – Louisville, KY*



28 mai – Amos Southend Music Hall – Charlotte, Caroline du Nord*

* Sorcières ardentes seul

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).