Les Israéliens sont comme une foule de Jim Crow qui a tué des Noirs américains ⋆ .

Continuant à montrer une aversion pour Israël et la sécurité du peuple juif, MSNBC, propriété de Comcast, a décidé mercredi ReidOut d’aller encore plus bas alors que le professeur de l’Université de Columbia, Rashid Khalidi, fustigeait l’idée que les Israéliens puissent se défendre et comparait l’État juif à une foule blanche à l’époque de Jim Crow qui assassine des centaines d’Afro-Américains.

Bien sûr, l’animatrice Joy Reid et le chef de J Street, Jeremy Ben-Ami, ont chanté les louanges de Khalidi en tant que voix nécessaire dans un chœur croissant d’Américains qui en sont venus à être dégoûtés d’Israël.

C’était à mi-chemin du dernier segment de l’émission lorsque Khalidi se vantait que «Ce n’est pas seulement un très grand nombre de… d’hommes et de femmes au Congrès», mais aussi les médias d’information et les plateformes de médias sociaux “Commence enfin à diffuser les deux côtés du différend” et publier des images que vous “Ne peut pas ignorer” qui ont éloigné les gens d’Israël.

En tant qu’examinateur de Washington avait observé, c’est l’idée que plus de gens en sont venus à croire que le Hamas n’était pas «le méchant ici» même s’il existe pour tuer autant de Juifs que possible.

Khalidi est sorti du bord, comparant les Israéliens qui éliminaient des terroristes islamiques à une foule blanche à Tulsa tuant ce qui étaient probablement des centaines d’Afro-Américains et en blessant des centaines d’autres en deux jours en 1921 lorsque «Black Wall Street» A été brûlé.

Et pour descendre encore un autre niveau dans l’Enfer de Dante, il a exigé que la conversation mondiale change pour qu’Israël ait le droit de se défendre à l’idée terrifiante de «Les Palestiniens ont[ing] le droit de se défendre » contre les Juifs violents (cliquez sur «développer»):

KHALIDI: Et je pense que vous avez des changements en cours, des choses comme les émeutes de Tulsa, des choses comme Black Lives comptent, sont considérées comme liées par un très grand nombre de personnes. Pas seulement au Parti démocrate, mais en particulier aux jeunes sur les campus, aux jeunes de tout le pays et je pense que c’est quelque chose qui ne se passe pas seulement aux États-Unis. Il y a beaucoup de recul. Il y aura encore plus de recul, mais je pense que les gens vont dans le sens de la compréhension que beaucoup – beaucoup de ces bromures, Israël a le droit de se défendre. Les Palestiniens ont-ils le droit de se défendre? La sécurité d’Israël? Les personnes les plus précaires en Palestine et en Israël sont les Palestiniens. Nous parlons de la sécurité d’Israël. Si les gens sont des gens et que nous croyons aux droits de l’homme, ce que les États-Unis sont censés défendre, alors le genre de choses que nous attendons pour nous-mêmes, nous devrions nous attendre pour les gens, non seulement en Israël mais aussi en Palestine.

Revenez au début et les choses n’allaient pas mieux.

Reid a décrit les Israéliens comme des maniaques génocidaires, disant à Khalidi que «52 000 des deux millions d’habitants de Gaza ont été déplacés… dont 400 bâtiments, maisons, hôpitaux et écoles» avec les Forces de défense israéliennes (FDI) jouant le rôle de terroristes dans le nivellement de Gaza «Deux centres de soins de santé primaires» et leur “Seulement le centre COVID.”

C’est, chers lecteurs de NewsBusters, ce que l’on appellerait un idiot utile.

Quiconque ayant une connaissance fonctionnelle du fonctionnement du Hamas saurait qu’il met intentionnellement sa propre population en danger, lance des roquettes depuis des zones civiles et construit des dépôts d’armes dans des endroits comme les hôpitaux et écoles. Et cela ne touche même pas à des choses comme ce qui se passe quand les fusées ne pas se lancer et atterrir dans les quartiers palestiniens.

Comme nos amis du fédéraliste ont souligné, “[t]la seule raison pour laquelle Israël a mené des frappes aériennes était que ” Le Hamas avait «A provoqué la violence en tirant sans discernement sur des milliers de missiles» pas seulement «Leurs cibles habituelles dans le sud d’Israël, mais aussi les centres civils de Jérusalem et de Tel-Aviv», qui a fini par frapper «Écoles, hôpitaux et maisons.»

De retour sur MSNBC, Khalidi a déploré qu’Israël ait «A utilisé des armes américaines… en violation de la loi américaine» infliger de la douleur aux Palestiniens et que le président Biden n’est pas allé au Conseil de sécurité de l’ONU pour s’en prendre à Israël.

«Je attribuerais cela en grande partie à la volonté de cette administration d’accorder l’impunité à Israël, quelles que soient les violations flagrantes de ces violations et le nombre de morts. 227, c’est beaucoup de monde. La plupart d’entre eux sont des civils innocents », il ajouta.

Reid et Ben-Ami ont suivi ce récit et ont applaudi l’influence croissante de l’équipe à gauche malgré le fait que la membre du Congrès Rashida Tlaib (D-MI) a articulé une vision où Israël cesserait pratiquement d’exister (cliquez sur «agrandir»):

REID: Et, je veux dire, jusqu’à ce point, ce n’est même pas seulement cette administration, Jeremy Ben-Ami, mais c’est la politique aux États-Unis. Les États-Unis ne sont pas neutres. Cela n’a jamais été neutre. Chaque administration dit les mêmes mots et envoie le même argent. Il y a eu quelques légers changements. Plus vers la position qui sonne dans J Street par certains dans le parti démocrate. Vous avez même Bob Menendez, qui est plutôt belliciste, qui se dit «profondément troublé par les rapports des Américains [sic] actions militaires. » Vous avez des membres plus jeunes du Congrès. Les buissons de Cori du monde, les AOC, et nous avons maintenant un membre palestinien, Rashida Tliab. Le représentant Ocasio-Cortez, Mark Pocan et Rashida Tlaib – ils sont les principaux sponsors d’un projet de loi visant à obtenir cet argent, pour dire qu’ils veulent bloquer l’aide militaire de 735 millions de dollars à Israël. Cela ressemble à un vrai changement, ou est-ce – ou est-ce?

BEN-AMI: C’est un changement radical. C’est un changement absolu. Et ce n’est pas seulement une poignée de membres à une extrémité du caucus. Aujourd’hui, près de 140 membres du caucus démocrate, près des deux tiers des membres, ont appelé à un cessez-le-feu immédiat, indiquant très clairement au président Biden que ce que le professeur Khalidi dit est – est vrai, à savoir les États-Unis. ne fait pas tout ce qu’il peut pour arrêter cela et ses deux tiers des démocrates au Congrès. Et vous avez eu 29 sénateurs dimanche, dirigés par le nouveau sénateur Jon Ossoff, un jeune membre juif, qui s’est levé et a dit que cela devait prendre fin. Je ne pense donc pas que ce soit un groupe mineur à une extrémité du spectre. Je pense que c’est un changement radical et où se trouve le centre du Parti démocrate, le centre de l’opinion publique.

REID: Et cela – je pense que cela me convient aussi, Rashid Khalidi, vous savez, et toute ma vie depuis que j’étais enfant à regarder ça sur Nightline et à voir même Netanyahu – Benjamin Netanyahu quand il était plus commentateur, étant très , très belliciste. Et on n’a jamais eu l’impression qu’il y avait une masse critique de mouvement dans la politique démocrate dans cette direction. Cela semble réel. Est-ce la raison pour laquelle vous voyez que le président doit changer légèrement sa rhétorique? Il ne peut pas y échapper. Il était au Michigan. Rashida Tlaib est la députée là-bas. Il veut parler d’autres choses. Il ne peut pas.