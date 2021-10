Les It Girls sont obsédées par la nouvelle pantoufle à plateforme d’Ugg

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Nous attendons depuis des années le moment où la société reconnaîtrait la pantoufle comme un style acceptable à porter en dehors de la maison. Et justice a enfin été rendue grâce à Gigi hadid, Elsa chausson et diverses vidéos TikTok montrant Tazz Mule d’Ugg !

Disponible dans les coloris marron et noir classiques d’Ugg, la pantoufle présente une silhouette plate-forme recouverte d’un riche daim luxueux et doublée du mélange de laine UGGplush emblématique de la marque. Alors que son prédécesseur, le Tasman Slipper, reste un classique, le Tazz Mule est en train de devenir le chausson It Girl qui ne se limite pas aux vêtements d’intérieur. Bien que cela n’habille pas nécessairement votre tenue, vous pouvez la porter avec une paire de jeans pour un look de modèle décontracté sans effort, comme l’ont démontré Gigi et Elsa.

Si vous êtes prêt à prouver une fois pour toutes à votre mère que les pantoufles sont acceptables à l’extérieur, faites défiler ci-dessous pour obtenir la Tazz Mule pour vous-même. Mais dépêchez-vous, il se vend vite !