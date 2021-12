Les jabs Booster fonctionnent contre Omicron et offrent jusqu’à 75 % de protection, selon les données

Les données montrent que les injections de rappel offrent jusqu’à 75 % de protection contre les maladies causées par la souche Omicron (Photo : Maureen McLean/Rex/Shutterstock)

La variante Omicron du coronavirus devrait devenir la souche dominante au Royaume-Uni d’ici quelques jours, a averti la Health Security Agency.

Dans un briefing vendredi, il a déclaré que le nombre de cas dépasserait le million d’ici la fin du mois si les tendances actuelles se poursuivent.

L’analyse de 581 personnes infectées par la nouvelle souche a montré que les vaccins AstraZeneca et Pfizer offraient des niveaux de protection «beaucoup inférieurs» par rapport à la variante Delta.

Mais il a déclaré que les données préliminaires montraient que l’efficacité du vaccin « avait considérablement augmenté » au début de la période après une dose de rappel, offrant une protection d’environ 70 à 75 % contre l’infection symptomatique.

Le Dr Mary Ramsay, responsable de la vaccination à l’UKHSA, a déclaré: «Ces premières estimations doivent être traitées avec prudence, mais elles indiquent que quelques mois après le deuxième jab, le risque d’attraper la variante Omicron est plus élevé que la souche Delta.

«Les données suggèrent que ce risque est considérablement réduit après un vaccin de rappel, j’exhorte donc tout le monde à prendre son rappel lorsqu’il est éligible.

« Nous nous attendons à ce que les vaccins présentent une protection plus élevée contre les complications graves de Covid-19, donc si vous n’avez pas encore reçu vos deux premières doses, veuillez prendre rendez-vous immédiatement. »

Le secrétaire aux Communautés, Michael Gove, a déclaré que le Royaume-Uni était confronté à une « situation profondément préoccupante » étant donné le rythme rapide de la propagation de la variante Omicron à travers le pays.

La nouvelle variante devrait devenir la souche dominante au Royaume-Uni d’ici quelques jours (Photo : Ben Cawthra/LNP)

Dans son rôle de ministre des Relations intergouvernementales, M. Gove a présidé une réunion Cobra avec les premiers ministres et vice-premiers ministres des nations décentralisées pour discuter des données de Covid-19 et de la coordination de la réponse.

S’adressant aux radiodiffuseurs, le ministre du Cabinet a déclaré: » La réunion Cobra que je viens de présider avec les premiers ministres de toutes les administrations décentralisées a été présentée avec de nouvelles informations très difficiles.

«Nous savons que nous avons le plus grand nombre d’infections à Covid au Royaume-Uni enregistré aujourd’hui depuis le 9 janvier.

«Nous savons que la variante Omicron double tous les deux ou trois jours en Angleterre, et peut-être même plus rapidement en Écosse.

« Nous savons que 30% des cas signalés à Londres sont la variante Omicron et bien sûr, nous n’avons identifié Omicron dans ce pays qu’il y a quinze jours. »

Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a averti que le pays pourrait assister à un «tsunami d’infections» dû à la nouvelle souche.

Nicola Sturgeon a averti que l’Écosse pourrait assister à un «tsunami d’infections» (Photo: . via .)

Elle a déclaré qu’une augmentation du nombre de cas est «pratiquement certaine» et a averti qu’elle «se déchaînerait» dans la population, avec une modélisation dans un document de preuves du gouvernement écossais montrant que les infections pourraient atteindre 25 000 par jour dans le pire des cas.

Mme Sturgeon a annoncé des règles d’isolement plus strictes en réponse à la modélisation lors d’un briefing sur les coronavirus à Édimbourg, confirmant qu’à partir de samedi, les contacts familiaux seront invités à s’auto-isoler pendant 10 jours quel que soit leur statut vaccinal ou un test PCR négatif.

Le gouvernement gallois révisera ses prévisions de coronavirus sur une base hebdomadaire au cours de l’hiver en réponse à la menace de la variante Omicron, s’éloignant du cycle actuel de trois semaines.

Le premier ministre Mark Drakeford a averti le public de se préparer à ce que le nombre de cas Omicron augmente « rapidement et fortement » au cours des prochaines semaines.

S’exprimant lors d’une conférence de presse vendredi, il a déclaré: « Nous ne savons pas encore à quel point cette forme de maladie sera grave, mais la vitesse à laquelle la variante se déplace signifie qu’elle a le potentiel d’infecter un grand nombre de personnes. »

Il a poursuivi: « Cela se traduirait alors par un grand nombre d’admissions à l’hôpital au cours du mois prochain juste au moment où le NHS est déjà sous une pression sévère et intense. »

Jusqu’à présent, un million de personnes au Pays de Galles ont reçu leur injection de rappel, et le gouvernement gallois doit offrir une troisième dose à toutes les personnes de plus de 18 ans d’ici la fin janvier.

Il n’est actuellement pas prévu de modifier la réglementation sur les coronavirus en Irlande du Nord pendant la période de Noël, et le ministre de la Santé Robin Swann a déclaré que de nouvelles restrictions ne sont pas inévitables en janvier.

Il a déclaré qu’il y avait des inquiétudes concernant la variante Omicron, mais jusqu’à ce que de plus amples informations soient disponibles, les gens devraient continuer à faire les choses qui sont connues pour combattre le virus.

