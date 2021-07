Les jabs Covid-19 peuvent-ils causer l’infertilité? Le gouvernement émet une réfutation

Il a déclaré que les vaccins et leurs composants ont d’abord été testés sur des animaux, puis sur des humains avant d’être approuvés pour une utilisation plus large. (Photo avec l’aimable autorisation : IE)

Le gouvernement a décidé de dissiper les doutes selon lesquels les vaccins Covid-19 étaient liés à une fertilité réduite chez les hommes et les femmes, et a publié une réfutation en trois points de toutes ces affirmations. Le ministère de l’Information et de la radiodiffusion de l’Union a tweeté qu’il n’y avait aucune preuve que les doses de vaccin aient causé l’infertilité.

Il a également déclaré que les vaccins et leurs composants ont d’abord été testés sur des animaux, puis sur des humains pour évaluer leurs effets secondaires probables avant d’être approuvés pour une utilisation plus large. Le gouvernement, qui a récemment approuvé le vaccin pour les femmes allaitantes et enceintes, a déclaré que cette décision avait été approuvée par le Groupe national d’experts sur l’administration des vaccins.

Des rapports d’hésitation à la vaccination sont apparus ces dernières semaines, des personnes, en particulier celles en âge de procréer et les femmes allaitantes, exprimant leur inquiétude face aux vaccins. Bien que le gouvernement ait détaillé les effets secondaires mineurs qui peuvent être observés chez les femmes enceintes après la vaccination, l’hésitation demeure. Alors que l’Inde vise à vacciner l’ensemble de sa population contre Covid-19 d’ici la fin de cette année, l’hésitation vaccinale et le mythe entourant les doses, en particulier dans les zones rurales, sont devenus un défi majeur pour le gouvernement.

Dans un récent message de Mann ki Baat, le Premier ministre Narendra Modi a évoqué les hésitations de certaines sections et, les avertissant de la menace posée par Covid-19, les a exhortées à se faire vacciner. Modi a parlé aux habitants du village de Dulariya dans le district de Betul du Madhya Pradesh et leur a dit de se faire vacciner alors qu’ils exprimaient leur appréhension face à l’exercice. Modi a déclaré que lui et sa mère, qui avait près de 100 ans, avaient pris les deux doses de vaccin. Il a ajouté qu’au lieu de croire aux rumeurs, les gens devraient faire confiance aux scientifiques et à la science. Modi a rappelé à tous la menace posée par Covid-19 et a ajouté qu’ils avaient dû se concentrer sur la vaccination ainsi que sur les protocoles Covid-19.

