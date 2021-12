Les jabs Covid pour les enfants âgés de 5 à 11 ans seront disponibles d’ici la mi-janvier – « Mission nationale » | Royaume-Uni | Des nouvelles

Secrétaire à la santé et aux affaires sociales Sajid Javid a accepté l’avis du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination et a commandé des fournitures de vaccin pédiatrique Pfizer qui devraient arriver à partir de la mi-janvier. M. Javid a déclaré : « J’ai accepté l’avis du Comité mixte sur la vaccination et la vaccination d’offrir des vaccins aux enfants à risque âgés de cinq à 11 ans.

« Nous avons décidé d’étendre le programme de rappel aux 12-15 ans à risque et à tous les 16-17 ans.

«Alors que notre objectif actuel et inlassable est de garantir que tous les adultes éligibles se voient proposer un vaccin de rappel Covid-19 d’ici la fin décembre, car deux doses n’offrent pas une protection suffisante contre la variante Omicron, le NHS se préparera à offrir des vaccins à cinq personnes à risque. aux enfants de 11 ans.

« Il s’agit d’une mission nationale et nous exhortons tout le monde à jouer son rôle en obtenant ses vaccins et ses doses de rappel dès que possible. »

Le Comité mixte sur la vaccination et la vaccination (JCVI) a déclaré mercredi qu’environ 330 000 jeunes enfants à risque de coronavirus ou qui vivent avec une personne gravement immunodéprimée devraient immédiatement se voir proposer deux doses.

Le JCVI n’a pas recommandé de vaccins pour tous les enfants de cinq à 11 ans, car le comité voulait voir plus de preuves sur l’efficacité du vaccin contre Omicron avant de prendre la décision d’offrir le vaccin plus largement.

Les scientifiques ont salué la décision du JCVI d’offrir le jab aux enfants vulnérables.

Cependant, certains souhaitent le voir déployé beaucoup plus largement dans ce groupe d’âge.

Le Dr David Strain, maître de conférences clinique à la faculté de médecine et de santé de l’Université d’Exeter, et conseiller du NHS Long Covid Taskforce a déclaré à The i : « Dans un monde idéal, cela aurait été fait il y a des mois. »

LIRE LA SUITE : Pourquoi le vaccin AstraZeneca ne fait-il pas partie du programme de rappel ?

« Auparavant, la stratégie de vaccination pour les enfants de cinq ans consistait principalement à protéger leurs parents, alors qu’aujourd’hui, il s’agit en fait de les protéger. »

Le Dr Nick Mann, médecin généraliste dans l’est de Londres, a déclaré : « Nos enfants méritent d’avoir toute la protection que nous pouvons offrir, et pour que cela soit utile, cela doit être fait immédiatement. »