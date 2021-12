Les jabs de Covid se sont accumulés plus que nécessaire alors que les pays les plus pauvres prennent du retard – « Une déconnexion » | Monde | Nouvelles

Le plus grand fabricant de vaccins au monde a émis un avertissement sévère indiquant que les stocks de vaccins Covid pourraient être périmés car la demande est tombée en deçà de l’offre. Adar Poonawalla, directeur général du Serum Institute of India, a affirmé que de nouveaux problèmes tels que la distribution et l’infrastructure ainsi qu’une hésitation mondiale importante vis-à-vis des vaccins jouent un rôle clé dans la prévention de la vaccination dans le monde, selon le Times.

M. Poonawalla a déclaré: «C’est une combinaison d’hésitation face aux vaccins et de pays qui ne se manifestent pas et passent des commandes comme ils le prétendent, en particulier les pays africains.

«Je suis heureux de le dire officiellement et j’espère qu’ils le liront parce qu’ils seront peut-être activés et feront quelque chose à ce sujet.

« Partout, j’entends l’Organisation mondiale de la santé et d’autres parler d’inégalité des vaccins, mais les pays africains refusent de passer des commandes.

« Nous avons à peine reçu 20 millions de doses de commandes des pays africains.

Cela survient alors que Tony Blair, écrivant pour le Sunday Times, a déclaré: «Pendant une grande partie de la crise, la partie riche du monde a été honteusement lente à fournir des vaccins aux pays les moins développés et il est juste de remettre en question les engagements non respectés des gouvernements occidentaux. et des dons ponctuels de vaccins presque périmés.

« Mais l’approvisionnement n’est plus le défi le plus critique.

« Au lieu de cela, c’est la capacité de mettre des vaccins dans les bras des gens – ce qu’on appelle la capacité d’absorption.

« Il y a des preuves flagrantes de cela à travers le continent. »

Le professeur Adam Finn, qui siège au comité mixte pour la vaccination et l’immunisation, a accepté.

Il a déclaré : « Le débat jusqu’à présent a porté sur qui a toutes les doses.

« Mais nous arrivons bientôt au point où il n’y a plus de pénurie de vaccins.

« Au lieu de cela, ils n’ont tout simplement pas été donnés. Avoir des doses dans un entrepôt ne résout aucun problème.

« En Grande-Bretagne, nous avons l’infrastructure pour un déploiement de masse, mais de nombreux pays ne sont pas en mesure de se mobiliser.

« Nous devons penser au-delà de la simple fourniture de doses et commencer à réfléchir à la manière dont nous les donnons réellement aux populations qui en ont besoin. »