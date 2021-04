Les Jaguars choisissent le quart-arrière n ° 1 Trevor Lawrence

30/04/2021 à 05:57 CEST

. / Cleveland

Il n’y a pas eu de surprise, le quart-arrière Trevor Lawrence, formé avec Clemson, a été sélectionné ce jeudi avec le numéro un pour les Jaguars de Jacksonville dans le tirage au sort des collèges de la National Football League (NFL). Les Jaguars avec leur sélection ont clôturé le processus qui a commencé en décembre dernier lorsque la victoire des Jets de New York lors de la semaine 16 contre les Browns de Cleveland a donné à Jacksonville la première sélection.

Les Jets ils ont également décidé d’un autre quart-arrière, Zach Wilson, des BYU Cougars, avec la deuxième sélection du tirage au sort qui a commencé à avoir lieu ce jeudi à Cleveland. L’équipe de New York espère mettre fin à des années de pertes et d’instabilité au poste de quart-arrière et en fait faire de Wilson le quart-arrière le plus numéroté depuis le légendaire Joe Namath en 1965. Après que les Jaguars de Jacksonville aient choisi Lawrence numéro un, les Jets ont choisi Wilson plutôt que le trois autres quarts très bien notés dans la classe de repêchage de Justin Fields de l’état de l’Ohio; Trey Lance de l’État du Dakota du Nord et Mac Jones de l’Alabama. Pendant des semaines, l’arrivée de Wilson avec les Jets a été considérée comme acquise dans la ligue, surtout après que Sam Darnold, le choix n ° 3 en 2018, ait été transféré aux Panthers de la Caroline le 6 avril.

Après avoir négocié pour le choix n ° 3 du tirage au sort, le 49ers de San Francisco fait un geste tout aussi audacieux en utilisant la sélection de Lancer. Les 49ers qui ont choisi Lance ont été une surprise après avoir été connectés avec Jones de l’Alabama pendant plus d’un mois. Les officiels de l’équipe de San Francisco n’ont pas informé leurs entraîneurs ou dépisteurs du choix jusqu’à ce qu’il soit annoncé par le commissaire de la NFL, Roger Goodell.

Pendant ce temps, le Atlanta Falcons est entré dans l’histoire après avoir décidé du côté serré de la Floride, Kyle Pitts, avec la quatrième sélection globale du tirage au sort. C’est le première fois dans l’histoire de la NFL qu’un bout serré est le premier non-quart-arrière sélectionné dans le repêchage, et la première fois qu’un bout serré a été sélectionné à l’ère du repêchage commun (depuis 1967). Une extrémité serrée a été choisie n ° 5 du tirage au sort à deux reprises. Le premier était avec Mike Ditka (Chicago, 1961) et le second avec Riley Odoms (Denver, 1972). Ditka est le seul bout serré du top 10 à atteindre le Hall of Fame. Ces dernières années, les 49ers se sont installés sur Vernon Davis (n ° 6) en 2006, Kellen Winslow II était n ° 6 avec Cleveland en 2004 et les Lions de Detroit coincé avec TJ Hockenson (n ° 8) en 2019 déjà. Eric Ebron était voté 10e en 2014.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ils ont sélectionné Jones avec le numéro 15 espérant avoir trouvé son interlocuteur de franchise une saison après le départ de Tom Brady en tant qu’agent libre. Les Patriots sont entrés jeudi sans savoir s’ils obtiendraient une chance sur Jones, qui aurait été un excellent candidat pour les 49ers avec le troisième choix au classement général. Mais lorsque les 49ers ont sélectionné Trey Lance de l’État du Dakota du Nord, cela a ouvert la porte à une paire Jones-Patriots, surtout après que les Bears de Chicago se soient hissés au 11e rang pour sélectionner le quart-arrière de l’État de l’Ohio, Justin Fields. Les Patriots, qui avaient une fiche de 7-9 la saison dernière et qui ont raté les séries éliminatoires pour la première fois depuis 2008, ont le starter de retour Cam Newton, le choix de quatrième ronde de 2019 Jarrett Stidham et le joueur de l’équipe d’entraînement Jake. Dolegala comme quart-arrière.