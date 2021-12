Les Jaguars de Jacksonville prennent une grande décision sur Urban Meyer au milieu de la première saison de Rocky

Les Jaguars de Jacksonville ont pris une grande décision concernant Urban Meyer. Jeudi, les Jaguars ont annoncé qu’ils avaient congédié Meyer de leur entraîneur-chef après 13 matchs. Il a été embauché pour être l’entraîneur-chef en janvier, et les choses se sont détériorées pour lui et l’équipe depuis.

« Après des délibérations de plusieurs semaines et une analyse approfondie de l’intégralité du mandat d’Urban avec notre équipe, je suis amèrement déçu d’arriver à la conclusion qu’un changement immédiat est impératif pour tout le monde », a déclaré le propriétaire Shad Khan dans un communiqué publié tôt jeudi. « J’ai informé Urban du changement ce soir. Comme je l’ai déclaré en octobre, regagner notre confiance et notre respect était essentiel. Malheureusement, cela ne s’est pas produit. Dans l’esprit de la fermeture et de la recharge de nos joueurs, de notre personnel et de nos fans, je ne commenterai pas plus loin jusqu’à un certain point après la fin de la saison de la NFL. »

Le coordinateur offensif Darrell Bevell sera l’entraîneur-chef par intérim pour le reste de la saison. Les Jaguars n’ont remporté que deux matchs sous Meyer et 10 des pertes étaient à deux chiffres. Et bien que ce soit une raison pour laquelle Meyer est parti, ce n’est pas la seule raison. Il a été rapporté que Meyer, qui a remporté deux championnats nationaux de football universitaire en Floride et un à Ohio State, a été accusé d’avoir fait des remarques racistes et d’avoir intimidé des joueurs noirs. Il a également été vu avec une femme qui n’est pas sa femme au bar peu de temps après un match des Jaguars.

L’accusation la plus récente est venue de l’ancien botteur des Jaguars Josh Lambo qui a allégué que Meyer lui avait donné un coup de pied dans la jambe alors qu’il s’étirait avant l’entraînement au cours de la dernière semaine de pré-saison. Et selon ESPN et le réseau NFL, le receveur des Jaguars, Marvin Jones, a quitté les locaux de l’équipe en réponse aux critiques de Meyer à l’encontre des receveurs larges. Jones et Meyer auraient eu un échange houleux et Jones a dû être persuadé de revenir.

Meyer est également accusé d’avoir traité ses entraîneurs adjoints de « perdants » et d’avoir remis en question leur curriculum vitae lors d’une réunion du personnel. Meyer a été interrogé sur les allégations lors d’une conférence de presse et a admis avoir été dur avec son personnel. La goutte d’eau est venue dimanche lorsque les Jaguars ont perdu contre les Titans du Tennessee 20-0, la quatrième défaite par blanchissage de l’histoire de l’équipe. Si Meyer redevient entraîneur, ce sera probablement au collège puisqu’il a remporté 187 matchs et 12 matchs de bowl avec quatre équipes différentes.