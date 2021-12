Les Jaguars marquent un troisième but et un but, démontrant une totale incompétence dans la défaite

Hé, au moins les Jaguars et les Jets ont organisé un match intéressant. Trevor Lawrence et Zach Wilson ont tous deux mis en place des jeux qui devraient inspirer leurs fans en tant que quarts de franchise potentiels, mais la fin de ce match a quand même montré que ces équipes ont encore un long chemin à parcourir.

Lawrence a mis les Jaguars en position de gagner le match alors qu’ils menaient 26-21. Il s’est précipité à l’intérieur du cinq avec 41 secondes à jouer pour donner vie aux Jaguars et une potentielle victoire de retour.

Ensuite, les Jaguars ont juste oublié comment jouer au football fonctionnel. Lors d’une deuxième passe, qui aurait dû être interceptée par le secondeur des Jets CJ Mosley, Marvin Jones a capté une passe juste à l’extérieur de la zone des buts, ce qui signifie que le chronomètre fonctionnait toujours.

Alors, les Jaguars l’ont dopé. Sur le troisième et le but, brûlant l’un de leurs derniers jeux restants pour marquer un touché.

Au quatrième et au but, ils ont lancé une passe incomplète, mais cela n’aurait pas eu d’importance s’ils avaient marqué un touché de toute façon parce qu’ils n’étaient pas prêts et ont reçu une pénalité de quart illégale.

Les Jets ont décliné. Les Jets ont gagné.

Espérons que l’année prochaine soit l’année où les Jaguars commenceront à ressembler à une équipe compétente car Lawrence est une perspective aussi prometteuse qu’ils ne l’ont jamais eu.