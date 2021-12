Les Jaguars n’ont pas l’intention de payer le reste du contrat d’Urban Meyer : rapport

Les Jaguars de Jacksonville n’auraient aucune intention de payer à Urban Meyer le reste de ce qu’il doit sur son contrat et maintiendront qu’ils l’ont licencié avec motif.

Les Jaguars 2-11 ont licencié Meyer après une défaite par blanchissage contre les Titans du Tennessee et après que l’ancien botteur Josh Lambo ait accusé l’entraîneur de l’avoir frappé lors d’un entraînement de pré-saison.

L’entraîneur-chef des Jacksonville Jaguars Urban Meyer écoute une question lors d’un entraînement et d’une disponibilité médiatique des Jacksonville Jaguars à Chandlers Cross, en Angleterre, le vendredi 15 octobre 2021. (AP Photo/Ian Walton)

« Darrell Bevell servira d’entraîneur-chef par intérim des Jaguars de Jacksonville pour le reste de la saison 2021. Darrell succède à Urban Meyer », a déclaré Shad Khan, propriétaire de l’équipe des Jaguars. « Après de nombreuses semaines de délibération et une analyse approfondie de l’intégralité du mandat d’Urban avec notre équipe, je suis amèrement déçu d’arriver à la conclusion qu’un changement immédiat est impératif pour tout le monde. J’ai informé Urban du changement ce soir. Comme je l’ai déclaré en octobre, il était essentiel de regagner notre confiance et notre respect. Malheureusement, cela ne s’est pas produit.

« Trent Baalke continue d’être notre directeur général et travaillera avec Darrell pour s’assurer que notre équipe sera inspirée et compétitive tout en représentant fièrement Jacksonville lors de nos quatre derniers matchs de la saison. Dans l’esprit de la fermeture et de la recharge de nos joueurs, de notre personnel et de nos fans , je ne ferai aucun commentaire avant la fin de la saison de la NFL. »

L’entraîneur-chef Urban Meyer des Jaguars de Jacksonville regarde pendant la première mi-temps contre les Titans du Tennessee au TIAA Bank Field le 10 octobre 2021, à Jacksonville, en Floride (Sam Greenwood/.)

Meyer a signé un contrat de cinq ans avec les Jaguars lorsqu’il a accepté de devenir entraîneur-chef. Les termes du contrat n’ont pas été publiés lorsque son accord a été annoncé au début de 2021. Pro Football Talk a rapporté que Meyer cherchait environ 12 millions de dollars par an, ce qui signifierait que la valeur totale du contrat pourrait être d’environ 60 millions de dollars avec les Jaguars éventuellement sur le crochet pour environ 48 millions de dollars.

Selon ESPN, les Jaguars n’indiquent pas de raison spécifique pour retenir le reste de l’argent de Meyer, autre qu’un « cumul d’instances » qui, selon les responsables de l’équipe, a justifié le licenciement.

L’entraîneur-chef des Jaguars de Jacksonville, Urban Meyer, sur la touche lors d’un match contre les Rams de Los Angeles le dimanche 5 décembre 2021 à Inglewood, en Californie. lui tôt jeudi 16 décembre 2021 en raison d’une accumulation de faux pas. (AP Photo/John McCoy, dossier)

Meyer n’a entraîné les Jaguars que pendant 13 matchs.

Bevell assumera les fonctions d’entraîneur-chef dans l’intérim. Il était l’entraîneur par intérim des Lions de Detroit la saison dernière lorsque les Lions ont congédié Matt Patricia.