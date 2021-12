Les Jaguars ont un entraîneur champion du Super Bowl avec 2 autres ciblés pour le rôle d’entraîneur-chef

Jacksonville est prêt à examiner les candidats pour leur poste vacant d’entraîneur-chef, en commençant par trois noms suscitant leur intérêt.

Ian Rapoport de NFL Network a rapporté que les Jags cherchaient le coordinateur offensif des Buccaneers Byron Leftwich, l’ancien entraîneur-chef des Eagles Doug Pederson et l’ancien HC des Lions Jim Caldwell pour des interviews.

L’entraîneur-chef des Philadelphia Eagles, Doug Pederson, regarde jouer contre les Cowboys de Dallas dans la seconde moitié d’un match de football de la NFL à Arlington, Texas, le dimanche 27 décembre 2020. (AP Photo/Michael Ainsworth)

Les trois noms ont le succès du Super Bowl dans leurs pedigrees.

Byron Leftwich, Tom Brady et l’offensive des Bucs ont marqué 31 points contre les Chiefs de Kansas City au Super Bowl LV. Au cours de sa deuxième saison à la tête de Brady, Leftwich aide à préparer une autre saison de niveau Pro Bowl pour le QB de 44 ans et fait de lui l’un des principaux esprits offensifs de la Ligue. Leftwich était également un ancien choix de première ronde pour les Jags, jouant le quart-arrière à Jacksonville entre 2003-06 et trois ans plus jeune que son Brady.

Le quart-arrière des Jacksonville Jaguars Byron Leftwich affronte les Seahawks de Seattle au premier quart de leur match dans la NFL à Jacksonville, en Floride, le 11 septembre 2005. (REUTERS/Joe Skipper)

Les près de cinq ans de Doug Pederson en tant qu’entraîneur-chef des Eagles ont produit la première victoire de la franchise au Super Bowl (LII) et une attaque offensive durable sous Carson Wentz et Nick Foles. Avant sa course avec les Eagles, Pederson a rejoint le personnel d’entraîneurs des Chiefs de Kansas City dirigé par Andy Reid en 2013 en tant que coordinateur offensif.

Jim Caldwell a été l’entraîneur-chef des Colts entre 2009-11 et le Lions HC entre 2014-17, produisant une fiche combinée de 62-50 au cours de cette période. Au cours de sa période en tant que coordinateur offensif par intérim des Ravens de Baltimore au cours de la saison 2012-13, Caldwell a aidé à guider Joe Flacco vers une victoire au championnat du Harbaugh Bowl (XLVII) contre les 49ers de San Francisco.

DOSSIER – L’entraîneur-chef des Jacksonville Jaguars, Urban Meyer, se tient sur le terrain avant un match de football de la NFL contre les Rams de Los Angeles le dimanche 5 décembre 2021 à Inglewood, en Californie. Le mandat tumultueux d’Urban Meyer dans la NFL a pris fin après seulement 13 matchs – et deux victoires – lorsque les Jaguars de Jacksonville l’ont licencié tôt le jeudi 16 décembre 2021 en raison d’une accumulation de faux pas. (AP Photo/Jae C. Hong, dossier)

Selon CBS Sports, Jacksonville commencera des interviews dans la semaine à venir, avec l’ancien Vikings HC Leslie Frazier qui serait également dans le mix.

Les Jags et le propriétaire Shad Khan ont rompu les liens avec l’ancien entraîneur-chef de l’Ohio State Urban Meyer le 16 décembre. Depuis le départ de Meyer, le coordinateur offensif Darrell Bevell a remplacé l’appelant par intérim – entraînant les Jags à un record de 0-2 après la semaine Défaite de 16 contre les Jets de New York.