Les jalons de Cardano s’accumulent au fur et à mesure du déploiement des contrats | Invezz

Pendant des années, la communauté crypto a spéculé sur le potentiel de Cardano (ADA / USD), un projet qui, à un moment donné, a même été qualifié de tueur potentiel d’Ethereum. Le projet a promis il y a longtemps, seulement pour passer des années en développement. Cependant, contrairement à de nombreux autres projets qui ont fait de même, Cardano a commencé à livrer, montrant que son chemin est lent et régulier, mais fiable et de bonne qualité.

Cardano a commencé 2021 avec une série de mises à jour qui ont prouvé qu’il ne perdait pas tout le temps nécessaire au développement. Au lieu de cela, son équipe de développeurs est restée fidèle à sa feuille de route, et le projet avance maintenant à une vitesse formidable, se rapprochant de plus en plus de son potentiel.

Pas plus tard qu’hier, IOHK a annoncé un hard fork réussi qui a permis à Cardano de se rapprocher du déploiement de contrats intelligents, entrant officiellement dans la phase Alonzo White.

HARD FORK RÉUSSI : ravis d’annoncer aujourd’hui vers 19h44 UTC, nous avons réussi à bifurquer le testnet #Alonzo vers le nouveau nœud #AlonzoWhite. Le nouveau réseau fait déjà heureusement des blocs. 1/5 – Entrée Sortie (@InputOutputHK) 14 juillet 2021

C’est une phase cruciale pour le projet qui va considérablement augmenter le nombre de testeurs. Plus important encore, il apportera de nombreuses nouvelles fonctionnalités à l’écosystème Cardano.

Cardano avance sur la voie pour entrer dans DeFi

Pour rappel, le premier réseau de test Alonzo de Cardano, Alonzo Blue, a été mis en ligne plus tôt cette année, en mai. Maintenant, Alonzo White attire autant, sinon plus, l’attention. Cependant, une fois cette ère terminée, Alonzo deviendra pleinement public. Cela devrait avoir lieu dans la prochaine phase Purple, qui le mettra à la disposition des opérateurs pionniers et parties prenantes.

La série de testnets porte le nom d’Alonzo Church, un mathématicien bien connu. Le hard fork d’Alonzo est actuellement l’événement le plus attendu de l’écosystème Cardano et devrait arriver sur le réseau principal en septembre de cette année. Une fois arrivé, il apportera enfin des contrats intelligents à la blockchain PoS de Cardano dans son intégralité. Cela marquera également la fin de l’ère Goguen du projet, et Cardano pourra officiellement entrer dans DeFi.

