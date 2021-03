Les jalons prévus pour 2021 devraient faire passer le stock LAZR au niveau supérieur

Pour les personnes qui ont acheté les actions et les ont conservées au cours de l’année écoulée, Luminar (NASDAQ:LAZR) s’est avérée être une excellente société de lidar (détection et télémétrie de lumière) dans laquelle investir. Désormais, il ne s’agit plus que de prendre des bénéfices ou de garder le cap avec l’action LAZR.

Source: JHVEPhoto / shutterstock.com

À mon avis, il y a une excellente occasion de créer une nouvelle position dans l’action ou même de l’ajouter à une position existante. Si vous choisissez une entreprise lidar pour perturber et diriger le domaine en 2021 et au-delà, Luminar est celle sur laquelle parier.

S’il y a des sceptiques et des sceptiques, peut-être qu’une mise à jour commerciale récente de la société devrait apaiser vos inquiétudes.

Mais ensuite, il y a une autre pièce du puzzle: les actions se négocient-elles à un prix équitable? Dans cet esprit, commençons par analyser l’action récente des cours de l’action.

Un examen plus approfondi du stock LAZR

Après avoir évolué latéralement au niveau de 10 $ pendant une longue période, l’action LAZR a pris vie en novembre et décembre de l’année dernière.

Au cours de cette période exaltante, le cours de l’action est essentiellement passé à la verticale. Étonnamment, il a atteint un sommet de 52 semaines à 47,80 $ le 8 décembre 2020.

La nouvelle année n’a cependant pas été aussi généreuse pour les actionnaires de LAZR. Février et début mars 2021 ont été particulièrement difficiles, les actions chutant en dessous de 20 $ le 5 mars.

En revanche, les taureaux semblent avoir repris le contrôle de la trajectoire des prix ces dernières semaines. En fait, ils ont même réussi à maintenir le stock au-dessus de 30 $ le 22 mars.

Par conséquent, si vous pouvez attraper l’action LAZR alors qu’elle est toujours dans une tendance haussière, vous pourrez peut-être surfer sur une vague haussière pour revenir au sommet précédent de près de 50 $.

Exécution en 2020

Dans un instant, nous examinerons la stratégie de Luminar pour la domination du secteur de la technologie lidar en 2021. Tout d’abord, cependant, il est important de faire le point sur ce que l’entreprise a réalisé en 2020.

Une mise à jour commerciale récemment publiée fournit un recueil convaincant des jalons. De plus, Luke Lango, contributeur d’InvestorPlace, a fourni un résumé pratique des réalisations exceptionnelles de Luminar.

D’une part, Luminar a terminé la construction de ses premières unités lidar Iris. Aujourd’hui, Iris surpasse le lidar Hydra de Luminar avec «des performances et une capacité de meilleure portée à voir les objets sombres et une densité de points encore plus élevée».

Toujours en 2020, Luminar a remporté un programme de production en série pour l’autonomie avec Voitures Volvo (OTCMKTS:VLVLY).

De plus, Luminar a noué des partenariats avec Mobileye et Camion Daimler (OTCMKTS:DMLRY).

À la fin de 2020, Luminar a dépassé son objectif de carnet de commandes de 1 milliard de dollars. Plus précisément, la société a atteint son objectif précédemment mis à jour de 1,3 milliard de dollars.

Ce résultat, selon la société, pourrait être attribué à «une augmentation des prévisions de volume des programmes existants ainsi que des nouvelles transactions commerciales».

Une vision puissante pour 2021

Les marchés financiers ont tendance à être tournés vers l’avenir. Alors, voyons ce que Luminar prévoit pour le reste de cette année.

En 2021, Luminar prévoit d’achever le processus de test des principales spécifications de qualité automatique pour certaines unités lidar Iris, en préparation de la production en série.

Cette année également, Luminar cherche à remporter au moins trois grands programmes commerciaux.

Et en ce qui concerne le segment des logiciels de Luminar, la société a hâte de «[c]ont poursuivi le développement de Sentinel avant la sortie de l’alpha à la fin de l’année. »

De plus, Luminar a l’intention d’augmenter son carnet de commandes tourné vers l’avenir d’au moins 40% en 2021.

De plus, Luminar s’attend à terminer l’année avec plus de liquidités que la société l’a commencée (après avoir pris en compte les 154 millions de dollars levés à partir des bons de souscription au premier trimestre de 2021).

Enfin, nous devrions discuter des prévisions financières de Luminar pour 2021. Pour remédier à cela, Luminar prévoit que la société générera des revenus de 25 à 30 millions de dollars.

À noter qu’en août 2020, la prévision était de 26 millions de dollars de chiffre d’affaires pour 2021. Il est donc évident que l’entreprise reste confiante et ambitieuse à cet égard.

La ligne de fond

La capacité de Lumiar à exécuter en 2020 est admirable. La vision de l’entreprise pour 2021 devrait motiver les investisseurs à rester à bord.

En ce qui concerne l’action LAZR, une autre course pour la zone de 50 $ pourrait se produire le plus tôt possible.

Et même si vous ne chronométrez pas parfaitement votre entrée, c’est très bien. Vous pouvez toujours profiter à long terme car Luminar est sur la bonne voie pour dominer le marché lidar.

A la date de publication, David Moadel ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

David Moadel a fourni un contenu convaincant – et a parfois franchi la ligne d’arrivée – pour le compte de Crush the Street, Market Realist, TalkMarkets, Finom Group, Benzinga et (bien sûr) InvestorPlace.com. Il est également analyste en chef et chercheur de marché pour Portfolio Wealth Global et héberge la populaire chaîne financière YouTube Looking at the Markets.