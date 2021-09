Exatlon États-Unis / Instagra Les jambes de Norma Palafox enchantent ses fans

Norma Palafox est non seulement devenue la gagnante de la dernière édition d’EXATLON, mais est également devenue un symbole de beauté et de popularité sur les réseaux sociaux.

Et cette fois, la footballeuse mexicaine fait sensation sur son compte Instagram, grâce à une photographie saisissante dans laquelle ses jambes toniques lui volent la vedette.

Sur l’image, qui compte déjà plus de 250 000 « j’aime », vous pouvez voir la belle athlète, debout avec une image très puissante sur un terrain de football au Mexique.

“My happy place” était le commentaire avec lequel Norma a accompagné la photo commentée, qui a généré une avalanche d’éloges et de commentaires, dont l’une de ses amies et ancienne gagnante de la première édition d’EXATLON, Chelly Cantú, qui lui a dit très grâce : ” Tu es presque là pour moi “.

Nicole Reignier s’est jointe aux compliments à la belle footballeuse et a déclaré: “Tes jambes sont mauvaises, ami ️”, tandis que Viviana Michel a déclaré: “Fijateeeee nomas 👏🏼🤩andas on 🔥 Beautiful !! 😍 Toujours concentré et prêt pour l’action 🤟🏾❤️ Tu me manques mon ami 💯 #WhoWantSome 💪🏽 ».

Après avoir traversé la cinquième saison d’EXATLON États-Unis, Palafox a avoué que gagner la compétition était quelque chose qui la remplissait de fierté, mais elle a également admis que cela l’avait aidée à se mettre au défi en tant que personne et à grandir dans de nombreux aspects de sa vie.

“Je me sens tellement chanceux de fermer un cycle, d’avoir atteint l’objectif ♥ ️🏆…

Parfois, la vie vous lance des défis et des situations que nous ne pouvons pas contrôler. J’ai appris que ces moments, même s’ils sont difficiles et coûtent cher, sont ceux qui vous font le plus grandir”, révélait la Mexicaine il y a quelques semaines sur son réseau social. « Pour être honnête, je partage avec vous que ce fut l’une des décisions les plus difficiles que j’ai jamais prises. Il y avait des centaines de peurs, de doutes, s’il faisait la bonne chose, parmi beaucoup d’autres. J’avais une promesse en tête et quelque chose m’a dit que je devais le faire et que ça en valait vraiment la peine.”

L’athlète a également mentionné qu’EXATLON l’a mise dans des moments extrêmes, ce qu’elle apprécie et apprécie.

« EXATLON est un défi unique, il vous amène à la limite mentalement et physiquement, sans aucun doute, l’une des meilleures expériences de ma vie. Il y a eu de nombreux moments où j’ai pensé jeter l’éponge, mais j’ai toujours essayé de raviver le soutien de ma mère, ses paroles inconditionnelles et ses enseignements, qui ont fait de moi la femme que je suis », a ajouté Norma Palafox.

