Les jambes incroyablement ajustées de Carrie Underwood ont applaudi sur Instagram

Carrie Underwood a donné le coup d’envoi de la troisième nuit de sa réflexion : la résidence de Las Vegas le samedi 4 décembre, et bien que sa voix époustouflante ait suscité de nombreux applaudissements, ce sont les jambes d’Underwood qui retiennent toute l’attention. Alors que l’ancienne d’American Idol poursuit sa résidence à Las Vegas, elle s’est rendue sur les réseaux sociaux le dimanche 5 décembre pour montrer quelques faits saillants de sa dernière émission, et les fans n’ont pas pu s’empêcher de commenter ses jambes meurtrières.

Dans une publication sur les réseaux sociaux, la chanteuse « Cry Pretty » a partagé une galerie d’images de sa dernière émission en résidence, écrivant [Reflection Night #3… his is most definitely my happy place! Thanks to all those who came to the first shows! We saw so many familiar faces…you guys rock! » The carousel of images showed Underwood’s numerous on-stage outfits, with Underwood showing off her toned legs in shorts, which she paired with heels and glitzed-out jackets.

While the post certainly saw its share of fans applauding Underwood’s performance, it also drew in a rush of people envious of her legs, which were dubbed « leg goals » by many. Commenting on the post, one person wrote, « Carrie got legs for days, » with another person adding that Underwood’s legs « are [fire]. » Plusieurs personnes n’ont pas pu s’empêcher de commenter le programme de remise en forme d’Underwood, une personne écrivant: « Vous ne sautez certainement pas le jour de la jambe » alors qu’une autre personne a ajouté: « OK, assez de motivation pour que je fasse ces squats! »

Les fans envieux des jambes d’Underwood ont heureusement un aperçu de la façon dont Underwood elle-même les atteint. En 2017, la formatrice de célébrités basée à Nashville, Erin Oprea, qui a travaillé avec le chanteur de « Jesus Take the Wheel », a expliqué au Tennessean comment se tonifier comme ses clients. Oprea a déclaré « vous devez manger propre pour maigrir et faire de l’exercice pour devenir fort », ajoutant que son « conseil est de prendre un tracker d’activité physique et de bouger. L’activité toute la journée, même quelque chose d’aussi simple que la marche, conduira à des choix plus sains . De plus, plus vous bougez, moins vous risquez de manger par ennui. » Elle a ajouté que les squats, les fentes et les pompes sont d’excellents choix pour toute routine, car « seuls ces trois mouvements, s’ils sont effectués correctement, peuvent faire travailler tout le corps ».

La dernière vague de fanfare pour les jambes d’Underwood a eu lieu au milieu de sa réflexion : la résidence de Las Vegas, qui marque sa toute première résidence dans la ville. Après avoir débuté le mercredi 1er décembre au Theatre at Resorts World Las Vegas, une salle de 5 000 places, la résidence devrait se poursuivre avec des spectacles les 8 et 10-11 décembre, ainsi qu’à des dates ultérieures, notamment le 23 mars. 25, 26 et 30 et 1er et 2 avril.