Les Japonais de la Sic58 Squadra Corse ont été l’un de ceux qui n’ont pas pu prendre un dernier tour lancé

01/05/2021 à 13h59 CEST

Nil Banos

Tatsuki Suzuki a quelque chose de spécial avec le circuit Jerez-Ángel Nieto. Si la saison dernière il a eu l’un de ses meilleurs week-ends sur la piste de Cadix, cette année le circuit a déjà fait un clin d’œil au pilote japonais Sic58 Squadra Corse. Et est-ce qu’après une nouvelle erreur de calcul de plusieurs pilotes, qui n’ont pas pu faire face à leur dernière tentative après avoir passé sous le drapeau à damier, Suzuki n’a pas pris le «pôle» de ceux qui ont eu cette opportunité.

“Nous avions le drapeau à damier là-bas et je pensais que je n’avais pas atteint la pole position. Ceux qui roulaient devant moi n’avaient pas ramassé le drapeau et je pensais qu’ils allaient me le retirer”, a déclaré le «24» honnêtement dans le parc fermé. En fait, il a souligné que “Après la séance, je me dirigeais vers les tentes pour quitter la moto et ils m’ont dit que j’avais atteint la pole position”.

Après cette agréable surprise pour lui, Suzuki espère refaire son excellent résultat en qualifications demain. “Nous avons de très bons souvenirs de l’année dernière et nous espérons que ce sera la même chose demain.”, conclut-il.

