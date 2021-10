Les Jays restent proches dans la course wild-card, atteignent 5 HR, déroutent O 10-1

Vladimir Guerrero Jr. a frappé son 47e coup de circuit et les Blue Jays de Toronto ont poussé leur chasse aux jokers de l’AL jusqu’à la dernière journée de la saison régulière en battant les Orioles de Baltimore 10-1 samedi.

Les Blue Jays ont lancé cinq circuits tandis qu’Alek Manoah a accordé un coup sûr en sept manches pour aider Toronto à fermer à moins d’un match des Yankees de New York, meneurs de la wild card.

Toronto a commencé la journée à égalité avec Seattle, un match derrière Boston pour la deuxième place de wild card.

George Springer, Teoscar Hernández, Bo Bichette et Danny Jansen sont tous allés loin pour Toronto. Les Blue Jays mènent les tournois majeurs avec un record de franchise de 258 circuits, dépassant les 257 qu’ils ont frappés en 2010.

Baltimore a accordé 254 circuits en tête de la ligue.

Guerrero a grimacé en contournant le premier but sur un double en sixième manche et a été mis en échec par les entraîneurs, mais est resté dans le match. Il s’est envolé pour terminer le huitième et a été remplacé au premier but par Cavan Biggio au neuvième.

Trey Mancini a doublé pour commencer le deuxième et a marqué sur le terrain de RBI de Ryan McKenna, mais c’était tout pour les Orioles contre Manoah. Nick Ciuffo a marché pour commencer le troisième et Manoah a frappé Austin Hays pour ouvrir le quatrième, mais aucun des coureurs n’a avancé.

Manoah (9-2) a retiré les 12 derniers frappeurs qu’il a affrontés et en a retiré 10 sur des prises. La recrue a une MPM de 1,69 en remportant ses quatre derniers départs – sa séquence comprend deux victoires contre Tampa Bay, la meilleure équipe de l’AL.

Springer a réussi quatre coups sûrs et a marqué deux fois. Santiago Espinal a réussi trois coups sûrs et un point produit alors que Toronto a récolté 14 coups sûrs, la 71e fois cette saison qu’ils en ont réussi 10 ou plus.

Avec son entraînement de 450 pieds sur John Means (6-9) dans le premier, Guerrero s’est rapproché de l’un des Salvador Perez de Kansas City pour la tête des ligues majeures.

Hernández a frappé un tir en solo contre Means dans le premier, son 32e, et Springer a frappé un circuit de trois points contre Means dans le deuxième, son 20e. Springer fait partie des sept joueurs torontois à avoir réussi 20 circuits ou plus cette saison, rejoignant Guerrero, Hernández, Marcus Semien, Bichette, Randal Grichuk et Lourdes Gurriel Jr.

Bichette a frappé un circuit de premier lancer de Konner Wade pour commencer le cinquième, son 29e, et Jansen a ajouté un drive de deux points plus tard dans la manche, son 11e.

Toronto est devenue la quatrième équipe de l’AL Est à atteindre 90 victoires, ce qui en fait la première division depuis le début du jeu en trois divisions en 1994 avec quatre équipes à 90 victoires. Ce n’est que la deuxième fois depuis le début du jeu de division en 1969 que cela se produit – l’AL East de 1978 comptait également quatre équipes à 90 victoires avec New York, Boston, Milwaukee et Baltimore.

Moyens accordé sept points et sept coups sûrs en trois manches.

CHANGEMENT D’ARBITRE

Le match a été retardé de plusieurs minutes après que l’arbitre du marbre Chris Guccione a quitté le terrain pour recevoir des soins médicaux après le début de la troisième manche. Guccione a finalement été remplacé par l’arbitre du deuxième but Chris Conroy. Le chef d’équipe Mark Wegner est resté au premier but avec Alan Porter au troisième.

SALLE DES FORMATEURS

Gurriel (main droite) est revenu dans l’alignement à DH après avoir raté les deux derniers matchs. Gurriel avait besoin de points de suture pour refermer une coupure sur sa main après avoir été pointé par Grichuk lors d’un jeu dans le champ extérieur le 23 septembre.

SUIVANT

Les Blue Jays LHP Hyun Jin Ryu (13-10, 4,39) affrontent les Orioles LHP Bruce Zimmermann (4-4, 4,66) lors de la finale de la série dimanche. Ryu a une fiche de 3-1 avec une MPM de 5,40 en cinq départs contre Baltimore cette saison.