Les Jazz étaient supérieurs aux Grizzlies et atteignent les demi-finales

03/06/2021 à 7h29 CEST

. / Salt Lake City

Il n’y avait pas de surprise, l’escorte star Donovan Mitchell était chargé de diriger le Utah Jazz à 126-110 victoire lors du cinquième match du premier tour des séries éliminatoires de la Conférence Ouest, ils ont battu le meilleur des sept 4-1 et se sont rendus en demi-finale. La meilleure équipe de la ligue a confirmé qu’elle est la meilleur prétendant au titre dans la Conférence Ouest, où il rivalisera avec le vainqueur du match nul que les Los Angeles Clippers jouent contre les Dallas Mavericks. Le premier match de demi-finale se jouera au Vivint Arena de Salt Lake City.

Mitchell a contribué un double-double de 30 points, 10 passes et six rebonds., leur meilleur match de la série, et le Jazz a réussi à remporter un éliminatoire au premier tour des séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018, tandis que les Grizzlies ont commencé leurs premières vacances après avoir perdu les quatre derniers matchs après avoir surpris avec la victoire en ouverture. jeu de la série qui a été joué à la Vivint Arena.

Si Mitchell a revendiqué son statut de joueur franchisé – il n’a pas disputé le premier match – le centre français Rudy Gobert a continué dans sa lignée de leader incontesté au sein de la peinture et s’est également retrouvé avec un double-double de 23 points et 15 rebonds, en plus de mettre trois prises. Encore une fois, la base Jordan Clarkson revendiqué son statut de vainqueur du prix du sixième joueur de l’année et atteint 24 points comme réserve. Pendant ce temps, l’attaquant de puissance Royce O’Neale, qui grandit chaque jour dans son jeu individuel, a atteint 17 buts, tout comme l’attaquant croate Bojan Bogdanovic, qui complète parfaitement le travail offensif de Mitchell comme première option d’attaque.

Face à ce jeu complet en individuel et en équipe, les Grizzlies ne pouvaient que présenter le maximum de combat et de résistance, mais sans jamais avoir l’option de la victoire. La base Ja morant et les gouttières Les ruisseaux Dillon conduit Memphis avec 27 points chacun, mais sans pouvoir être devant le tableau de bord. Les 18 points du centre lituanien Jonas Valanciunas n’ont pas non plus été un facteur gagnant car il a perdu le duel individuel avec Gobert alors qu’il ne lui restait que six rebonds. L’attaquant de puissance Jaren Jackson Jr. a atteint 15 points, pris sept rebonds et mis en place trois pointes, mais les Grizzlies ont perdu le duel sous les cerceaux avec 39 balles limogées par 51 du Jazz.

L’équipe de l’Utah a commencé écrasante avec un 47-27 partiel au premier quart-temps qui s’est conclu par un panier du meneur Mike Conley, l’ancien joueur des Grizzlies, qui a laissé tout condamné le reste du chemin, puisque l’avantage du Jazz n’a jamais été inférieur à 15 points. Au cours des 12 premières minutes, Utah a réussi 18 des 26 tirs sur le terrain et 9 des 15 à 3 points. Mitchell a ouvert la voie avec 14 points. Bogdanovic en a ajouté 11. O’Neale en a ajouté six et Conley en a sept.

Utah a devancé Memphis 28-24 au deuxième quart pour prendre une avance de 75-51 à la mi-temps. Mitchell a marqué 12 de ses 26 points dans la première moitié du deuxième quart. Mitchell a terminé la première mi-temps avec un superbe triple contre Valanciunas en marquant.

Rien n’a changé au troisième quart alors que le Jazz l’a commencé sur une séquence de 11-3. Ils l’ont fait sans Mike Conley, qui a raté la seconde mi-temps avec des douleurs aux ischio-jambiers. Utah a devancé Memphis 31-25 au troisième quart et détenait une avance de 106-76 avant le quatrième. Clarkson a donné une étincelle au Jazz en troisième avec 11 points.

Les Grizzlies ont couru une courte séquence au milieu du quatrième quart et ont réduit l’avance de l’Utah de 31 à 22 avec 6:09 à jouer, juste assez pour que l’entraîneur de Jazz Quin Snyder décide de remettre Mitchell dans le match. . Lentement, Utah s’est de nouveau séparé de Memphis après s’être rapproché du 18. Mitchell a frappé un coup de saut pour mettre le Jazz à 20 avec 2:48 à jouer. C’est le moment pour Snyder et Taylor Jenkins, l’entraîneur des Grizzlies, de décider de lui donner Je casse tous les gros titres et vidé leurs bancs avec 2:17 restant dans le match, tandis que dans les tribunes le 13.000 fans qui ont assisté au match avait déjà commencé la célébration du triomphe et du classement bien mérité du Jazz.

Également avant le début du match à la Vivint Arena, il y a eu un moment en l’honneur de l’Expívot Jazz, Jazz Mark Eaton, décédé la semaine dernière à 64 ans des suites d’un accident de vélo.