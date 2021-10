Les Jazz montrent leur puissance offensive et submergent les Garuba Rockets

29/10/2021 à 05:54 CEST

. / Houston

L’attaquant croate Bojan Bogdanovic a marqué 19 points et sept joueurs du Jazz de l’Utah avait des nombres à deux chiffres dans le jeu que ce jeudi battre les jeunes Houston Rockets 122-91 en battant. La victoire a permis à l’équipe de l’Utah d’aller parfaitement 4-0 au début de la nouvelle saison, ce qu’elle n’avait pas réalisé depuis 2006-07. Avec Bogdanovic, le centre français Rudy Gobert, le garde Donovan Mitchell, l’attaquant Eric Paschall, le centre Hassan Whiteside, le meneur Jordan Clarkson et l’attaquant Joe Ingles avaient également des numéros à deux chiffres.

Le centre Christian Wood a mené Houston avec 16 points et l’attaquant recrue Jalen Green a récolté 13 points, mais seulement trois paniers sur 16 tirs après avoir raté ses huit tentatives à 3 points. Une autre recrue des Rockets, le centre turc Alperen Sengun, a marqué 14 points, tandis que la première année également, l’attaquant espagnol Usman Garuba, a joué 10 minutes, son plus long temps sur le terrain depuis le début de la nouvelle saison, et il a été sans but après avoir raté les deux tirs qu’il a faits, qui étaient tous deux des tentatives de 3 points. Mais l’ancien joueur du Real Madrid a montré sa classe en peinture et a contribué quatre rebonds, dont trois défenseurs, a donné trois passes décisives, a bloqué et a perdu un ballon.

Les Rockets n’ont pas eu leur meilleure inspiration en tirant de l’extérieur du périmètre, marquant seulement 9 tentatives sur 44 pour un taux de précision de 21% contre 16 sur 46 (35%) pour le Jazz. Ingles avec 4 tentatives sur 9 était le leader du Jazz dans cette facette du match. De plus, Utah possédait le périmètre, mais avait également un avantage à l’intérieur, battant Houston 46-40 dans la peinture et au rebond (58-41). Gobert, qui est entré dans le match en tant que leader de la ligue pour les rebonds avec 19,0 par match, a mené Utah avec 14 en seulement 28 minutes d’action.

Le Jazz détenait un avantage partiel de 40-61 à la mi-temps et ils étaient jusqu’à 36 points au-dessus sur le tableau de bord.

Utah a remporté cinq des six dernières rencontres contre Houston. Le gardien de Houston Kevin Porter Jr. s’est foulé la cheville gauche au deuxième quart et n’a pas joué en deuxième mi-temps. Porter a récolté cinq points et deux passes en 19 minutes.