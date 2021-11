Les Jazz-Pacers terminent avec tangana et quatre expulsés !

11/12/2021 à 11:12 CET

La dureté du jeu était la note dominante dans le jeu qui Indiana Pacers ils ont gagné ce jeudi à domicile par 110-111 à Jazz de l’Utah à ceux qu’ils ont quittés avec la première défaite des locaux depuis le début de la nouvelle saison.

Avant l’expiration du délai réglementaire quatre joueurs, trois du Jazz et un des Pacers ils ont dû quitter le terrain après avoir été expulsés.

Les 30 points de Brogdon, sa meilleure marque de but de la saison

Alors que la base Malcolm Brogdon a marqué 30 points, sa meilleure note jusqu’à présent cette saison et a également pris neuf rebonds sur un bon travail sous les cerceaux. Autre base, la réserve TJ McConnell a ajouté 21 points, huit rebonds et cinq passes décisives en tant que deuxième meilleur buteur des Pacers (5-8). Pour sa part, le pivot Myles tourneur il était sur le point d’enregistrer un double-double de 13 points et neuf rebonds lors de la deuxième victoire de l’Indiana sur la route cette saison. L’attaquant dominicain recrue Cristian Duarte a continué en tant que partant et a joué 31 minutes au cours desquelles il a contribué 11 points après avoir marqué 5 des 14 tirs sur le terrain, dont un triple en quatre tentatives, il a raté les deux tirs qu’il a effectués depuis la ligne du personnel et en a capturé cinq rebondit défensif.

Mitchell a ajouté 26 points mais n’a pas empêché le Jazz de subir sa première défaite à domicile

Du côté du Jazz, l’escorte Donovan Mitchell a marqué 26 points en tant que leader du Jazz, ils ont perdu à domicile pour la première fois cette saison. Le centre français Rudy Gobert a contribué un double-double de 19 points et 11 rebonds, mais les deux faisaient partie des quatre joueurs expulsés au quatrième quart après un combat d’équipe.

Quatre expulsés à quatre minutes de la fin

Turner, Gobert, Mitchell et l’attaquant australien Joe Ingles ont été expulsés alors qu’il restait 4:01 minutes avant la fin du match. Le combat a été généré après Turner a poussé Gobert par derrière après un plateau défaillant. Gobert a répondu le serrant dans ses bras et essayant de jeter Turner au sol. Les deux joueurs ont dû être séparés près du banc du Jazz et Mitchell et Ingles sont également intervenus, ce qui leur a finalement coûté aussi l’expulsion.