Les Jazz prennent un grand match contre les Cavs de Ricky Rubio

victoire de Jazz de l’Utah en vue de Les Cavaliers de Cleveland au Rocket Mortgage FieldHouse 108-109 dans un match très serré qui n’a été décidé qu’à la fin. Duel énorme entre Donovan Mitchell et Guirlande de Darius qui a fini par prendre le ’35’ du Jazz. Garland, qui a joué à un niveau élevé tout au long du match, a raté le dernier jeu, d’abord avec une pénétration qui n’est pas sortie, puis avec un trois points qui a raté trop loin. Allen et Mobley ont essayé de taper dans leurs mains, mais sans succès.

Le Jazz a remporté le duel avec 35 points et 6 passes décisives de Donovan Mitchell, 16 points de Bojan Bogdanovic et 15 de Rudy Gay. Rudy Gobert a ajouté 6 points, 20 rebonds et 5 contres. Il ne fait aucun doute qu’il est le meilleur défenseur de la ligue.

35 points, 6 passes et 3 rebonds Le grand match de Donovan Mitchell dans la victoire des Jazz #NBASundays pic.twitter.com/EOhljeQ2dI – NBA Espagne (@NBAspain) 5 décembre 2021

Sérieux Ricky Rubio

Pour les Cavs, les 31 points de Darius Garland (11 sur 19 du placement), 5 passes et 4 interceptions ont été inutiles. Ricky Rubio, relégué match par match à un rôle un peu plus secondaire face à la croissance de Garland, a terminé le duel avec 15 points. Il a réussi quelques triples dans les deux dernières minutes du match qui auraient pu donner la victoire à son équipe. Avec Cedi Osman (11 points), il a joué un rôle clé dans le retour final qui a presque donné la victoire aux Cavs (15 points de moins). Jarrett Allen a terminé avec 17 points et 11 rebonds et la recrue Evan Mobley avec 14 points, 12 rebonds et un bloc à Donovan Mitchell à la fin qui a donné à son équipe une chance de gagner.