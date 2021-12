Les Jazz redeviennent une machine

Encore une fois avec pratiquement aucun titre dans la presse, tout en parlant des autres et en descendant de presque tous les bassins importants, les Jazz sont là : avec une attaque dévastatrice, parfaitement synchronisée et qui fait pleuvoir des points sur n’importe quel adversaire comme si c’était le feu de l’enfer lui-même, ils ont six victoires d’affilée, les trois dernières sur la route hors de leur piste, et dix en douze matchs (18-7). Après avoir cassé 136 points sur les Timberwolves, ils ont passé le rouleau pour Philadelphie (96-118). Dans un duel par équipe dos à dos, le Jazz avait plus de soufflets, plus de système. Plus de soutien.

Les Sixers ont raté un tir et avaient l’air visiblement fatigués. Ils avaient été dix matchs sur douze hors de leur terrain, et ils sont rentrés chez eux avec du poison : aujourd’hui les Jazz, demain les Warriors. Ils ont enduré ce que Joel Embiid a enduré, qui a marqué 11 points au premier quart-temps et seulement 6 dans toute la seconde mi-temps, un tronçon qui s’est terminé avec un technicien pour s’être engagé dans des manifestations. Il a clôturé avec 19 points et 9 rebonds sur une nuit qui n’était pas la nuit. Pas contre un rival excédentaire, dans lequel aucun partant n’était sur le terrain pendant 30 minutes et Donovan Mitchell (22 points, 6 passes) et Rudy Gobert (17 + 21) ont fait leur travail en sifflotant. Le reste a été porté par une deuxième unité dans laquelle Rudy Gay (10 + 6), Hassan Whiteside (14 + 10), Clarkson (11) et Ingles (11 + 7) ont brillé. Une équipe longue qui joue par cœur et qui continuera d’être une machine implacable en saison régulière. Son doute, c’est la performance en playoffs… mais ça viendra. Quant aux Sixers, qui manquent clairement de quelque chose pour être véritablement dans l’élite de l’Est, parmi les candidats à rayures. Et ce quelque chose devrait être, bien sûr, une résolution du problème de Ben Simmons qui leur donne un élan sportif, c’est quelque chose de plus qu’un patch d’engagement social. C’est Daryl Morey, bien sûr.

Les Spurs épuisent les Nuggets

A San Antonio, double duel Spurs-Nuggets. Cette fois les locaux ont gagné (123-111) et demain la confrontation se répète. Dos à dos et tellement limités par les blessures, les Nuggets ont à peine eu l’énergie pour se maintenir dans le match., jusqu’à la mi-temps s’accrochant (comme toujours) à Nikola Jokic : 13 points au deuxième quart-temps et 22 + 13 + 10 au total, son troisième triple-double consécutif. Le Serbe continue d’aller aussi loin qu’il peut dans une équipe qui est une ombre floue de ce qu’elle devait être. Sans Jamal Murray, Michael Porter et (à une autre échelle) PJ Dozier. Aaron Gordon (25+6), Will Barton (19 points) et Campazzo (12 avec 4/6 en triples) accompagnaient, mais les Nuggets n’avaient aucune énergie en défense, ils ont reçu trop de points en première mi-temps (74-65) et n’ont-ils pas pu se reprendre complètement par la suite.

Les Spurs ont dominé le match : 45 points du triple, 58 (+14 là) dans la zone ; ils ont remporté le rebond (54-33) et ont donné 32 passes décisives pour terminer avec 52% de tirs. Un excellent dossier de service pour une équipe qui est de 9-15 à 12-13 pour les Nuggets. McDermott (17 points) Derrick White (23 + 6 + 4) et Dejounte Murray (20 + 8 + 9) ont mené la charge de Gregg Popovich, qui est une équipe très restreinte mais qui profite des opportunités lorsqu’elles se présentent. Quelque chose est quelque chose, bien sûr.