Les Jazz retrouvent des sensations face aux Hawks avec un grand Donovan Mitchell

Jazz de l’Utah a réussi à mettre fin à sa séquence de défaites après avoir battu Atlanta Hawks 110-98 dans sa quatrième victoire en quatre matchs au Vivint Arena. Donovan Mitchell a de nouveau montré son meilleur niveau et a terminé le duel avec 27 points (5 triples). Bojan Bogdanovic a ajouté 18 points et Jordan Clarkson en a ajouté 16 sur le banc. Chez les Hawks, qui sont embourbés dans une crise de jeu et de résultats, les 28 points de Kevin Huerter et les 27 de Trae Young ont été inutiles.

