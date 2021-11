Les Jazz sont confirmés comme la meilleure équipe de la NBA après avoir gagné à Atlanta

Jazz de l’Utah C’est l’équipe avec le meilleur bilan de la NBA en ce moment avec 7 victoires et une défaite et est confirmée comme l’équipe la plus forte de la ligue. Hier, une victoire confortable loin de Atlanta Hawks 116-98 avec 30 points sur le banc d’un Jordan Clarkson déchaîné. Bojan Bogdanovic a ajouté 23 points, Joe Ingles est allé à 19, Rudy Gobert à 13 points et 15 rebonds et Mike Conley à 13 points et 11 passes décisives. Il n’a pas joué la star Donovan Mitchell. Cela n’a pas été remarqué. A Atlanta, Trae Young a terminé avec 21 points et 7 passes décisives avec de faibles pourcentages. Mauvais début de campagne pour eux.

– | Une ————– Performance de JC ce soir en ATL ⤵️ # TakeNote | @ZionsBank pic.twitter.com/HbXU1LrWtp – Utah Jazz (@utahjazz) 5 novembre 2021