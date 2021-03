Les jeans Lee Boyfriend d’Amazon sont indispensables pour le printemps

Us Weekly a des partenariats d’affiliation afin que nous puissions recevoir une compensation pour certains liens vers des produits et services.

Il n’y a vraiment aucun vêtement plus essentiel à posséder qu’un jean. Ils sont un aliment de base dans n’importe quel placard, quel que soit votre style personnel – et soyons réalistes: vous ne pouvez jamais avoir trop de paires!

Bien sûr, il existe différents types de denim à enfiler pour des occasions spécifiques, mais vous ne pouvez tout simplement pas vous tromper avec une paire de jeans taille mi-haute pour un usage quotidien. L’une de nos coupes préférées est le jean boyfriend, et cette paire de Lee est le moyen idéal pour rafraîchir votre garde-robe avant le printemps!

Obtenir le Jean boyfriend à franges Riders by Lee Indigo pour femmes à partir de seulement 27 $, disponible sur Amazon!



L’époque où les jeans skinny étaient la seule forme de denim acceptable à porter est révolue depuis longtemps! Les acheteurs du monde entier ont craqué pour les jeans boyfriend, et il est facile de comprendre pourquoi. Ils sont tellement plus confortables qu’un pantalon rigide et serré! Mieux encore, ces jeans sont conçus dans une coupe toujours très flatteuse – ils sont ajustés au niveau des hanches et plus amples au niveau des jambes, ce qui met en valeur votre silhouette à merveille.

Ces jeans sont actuellement disponibles dans quatre lavages différents: bleu clair, bleu moyen, bleu foncé et blanc. Le délavage bleu clair est notre premier choix pour le printemps plus chaud, mais l’une de ces nuances convient parfaitement. Les teintes bleues se fanent partout, ce qui leur donne instantanément une ambiance vintage. Les jeans usés avec une sensation de détresse font fureur et sont à la base de cette esthétique insaisissable «top model hors service».

Obtenir le Jean boyfriend à franges et poignets Riders by Lee Indigo pour femmes à partir de seulement 27 $, disponible sur Amazon!

Des milliers et des milliers d’acheteurs d’Amazon sont obsédés par ces jeans. Ils affirment que la qualité qui vient avec le prix abordable est hors de ce monde et que l’ajustement est parfait! Si vous avez besoin d’un nouveau denim, vous avez officiellement rencontré votre partenaire. Portez-les avec n’importe quoi, des talons à lanières et des boutons impeccables aux Converse montantes et un sweat tie-dye. Boom!

Obtenez le Jean boyfriend à franges et poignets Riders by Lee Indigo pour femmes à partir de seulement 27 $, disponible sur Amazon!

