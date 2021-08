Les jetons de fans se sont également propagés à l’industrie du basket-ball ⋆ Crypto nouveaux médias

Source : iStock/TuelekZa

L’engouement pour les jetons des clubs sportifs japonais s’est répandu dans le monde du football et a fait ses débuts sur le terrain de basket-ball – avec une équipe basée à Yokohama qui a publié le tout premier cryptoasset du basket-ball professionnel japonais.

La franchise en question est la Yokohama B-Corsairs, et le déménagement, une fois de plus, est orchestré par le Finance Plate-forme. Ce dernier a lancé des jetons de club pour une gamme de plus en plus vaste de clubs de football japonais, y compris des équipes professionnelles établies dans les meilleurs vols et de nouvelles équipes de base jouant aux niveaux amateur et semi-pro dans les ligues inférieures.

Le jeton des Corsaires a commencé à être vendu au détail cette semaine et sera disponible lors d’un événement de vente initial qui durera jusqu’au 23 septembre.

La technologie de la crypto et de la blockchain joue un rôle de plus en plus important dans le monde du sport japonais, les propriétaires de clubs espèrent que le financement participatif alimenté par l’industrie 4.0 les aidera à lever des fonds tout en créant des liens plus étroits avec leurs fans.

Pour les acheteurs de jetons, cependant, la connexion cryptographique offre ce que les émetteurs promettent d’être un nouveau paradigme dans le support des fans – en donnant enfin un certain degré de contrôle aux supporters.

Dans un communiqué, les Corsaires et Financie ont affirmé que la franchise utiliserait l’argent récolté “principalement pour renforcer” l’équipe et payer ses “frais de fonctionnement”.

Les fans, quant à eux, se sont vu promettre le droit de vote dans certaines questions liées au club. Ils se verront également offrir une participation à des tirages au sort spéciaux, un accès à des sièges spéciaux et à des événements à la mi-temps. Le club offrira également aux détenteurs de jetons la possibilité de rencontrer des joueurs et des entraîneurs.

Dans le monde du football, Financie et un club de football basé à Yokohoma sont allés plus loin le mois dernier, offrant aux détenteurs de jetons un accès exclusif à un match amical spécialement organisé avec un rival de la ligue.

Le club a ajouté qu’il espérait utiliser l’augmentation du financement pour atteindre de nouveaux sommets avant une réforme majeure de la B.League (ligue japonaise de basket-ball à trois niveaux) annoncée le mois dernier et prévue pour la saison 2026.

La prochaine frontière – et peut-être la plus importante – pour les jetons de club au Japon sera sans aucun doute le monde du baseball professionnel. La ligue professionnelle japonaise, Baseball professionnel nippon, est la plus grande ligue de baseball au monde en dehors des États-Unis, mais est largement financée par des conglomérats nationaux. Et un lancement de jeton de club ici s’avérerait incontestablement un coup majeur pour les défenseurs de la cryptographie.

Financie a annoncé cette semaine avoir nommé son propre fondateur et le chef du principal acteur national de la blockchain Gumi, Hironao Kunimitsu, en tant que nouveau PDG.

____

Apprendre encore plus:

– Messi Pockets Crypto dans l’accord PSG, les paiements de fan Token peuvent « inciter » les joueurs

– La Chine s’en prend aux sénateurs qui ont demandé un bloc olympique sur le yuan numérique

– Les meilleurs joueurs d’échecs se disputeront 100 000 USD de Bitcoin

– La Fédération mexicaine de football montre le carton rouge de la vente d’actions NFT du club de la ligue