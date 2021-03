Les jetons de gaz gagnent 300% à mesure que la quête d’alternatives au réseau Ethereum se développe

La congestion du réseau et les coûts de transaction élevés sur le réseau Ethereum (ETH) ont été un problème persistant pour les investisseurs et les développeurs au cours de l’année écoulée, ce qui a mis en lumière les projets de blockchain qui offrent une solution à ces problèmes.

Une classe de jetons qui a reçu une augmentation du volume et du prix des transactions au cours des deux derniers mois sont les jetons de gaz qui aident à alimenter les transactions sur leurs réseaux blockchain respectifs.

Graphique VTHO / USDT vs GAS / USD vs ONG / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Les données de Cointelegraph Markets et de TradingView montrent que Gas (GAS), Ontology Gas (ONG) et VeThor Token (VTHO) ont tous vu leurs prix augmenter de plus de 300% depuis début février grâce à une attention accrue sur les modèles à double jeton.

VTHO / USDT

VeThor Token est l’un des deux jetons qui ont été lancés sur la blockchain publique VeChain Thor après le changement de marque du projet en 2018. VeChain (VET) est le jeton natif de la plate-forme et fonctionne comme le principal jeton de transfert de valeur tandis que VTHO est un VIP- 180 jeton standard, ce qui signifie qu’il représente le coût des transactions sur la blockchain VeChain Thor.

Depuis qu’il a atteint un creux de 0,00125 $ le 1er février, le prix du VTHO a grimpé de 615% pour atteindre un sommet de 0,00897 $ le 13 février grâce à un volume d’échanges record de 325 millions de dollars. Après une correction qui a vu le prix baisser à 0,0037 $, VTHO est à nouveau en hausse et se négocie au-dessus de 0,008 $.

Graphique VTHO / USD sur 4 heures. La source: TradingView

VTHO est indissociable de la fonctionnalité globale de VeChain Thor car il représente également la couche de contrat intelligent du réseau, traitant toutes les transactions et les exécutions de contrats intelligents.

Dans le cadre du modèle à double jeton, VTHO est automatiquement distribué aux détenteurs de l’EFP à des taux allant de 1,4% à 1,9% selon le fournisseur de portefeuille. Ceci est similaire au modèle de récompense de jalonnement et fournit des incitations supplémentaires à ceux qui détiennent l’EFP.

GAZ / USD

Neo (NEO) a été l’un des premiers projets à vulgariser le modèle à double jeton avec des transactions sur le réseau payées au gaz (GAS).

Semblable au modèle de jeton VeChain Thor, les utilisateurs qui détiennent Neo dans un portefeuille qu’ils contrôlent gagnent automatiquement des récompenses de jalonnement à un taux de 1,61%, qui est payé sous la forme de GAS.

Graphique GAS / USD sur 4 heures. La source: TradingView

L’engouement pour GAS a commencé à augmenter début février, alors que les informations sur le lancement de Neo3 ont commencé à s’accumuler parallèlement au développement de ponts croisés vers Ethereum et la chaîne intelligente Binance.

Le GAS s’est négocié à un minimum de 1,79 USD le 1er février avant qu’un volume de transactions record de 1,5 milliard de dollars ne voit son prix grimper à 15,80 USD le 21 février, tout comme les frais de transaction sur le réseau Ethereum atteignaient leur plus haut niveau en 6 mois. .

Prix ​​moyen du gaz Ethereum. La source: Etherscan

Alors que les frais de gaz sur Ethereum ont diminué de plus de moitié depuis le 23 février, le prix élevé de l’Ether continue de rendre les transactions sur le réseau ingérables pour l’utilisateur moyen, tandis que les transactions sur la blockchain Neo coûtent en moyenne 0,001 GAS.

Alors que l’écosystème Neo se développe avec la croissance des plates-formes DeFi telles que Flamingo Finance et l’échange décentralisé Switcheo, GAS a le potentiel de voir un avantage supplémentaire en offrant une alternative plus fixe et à faible coût pour les transactions blockchain.

ONG / USDT

Ontology Gas est le jeton de transaction de la blockchain Ontology (ONT), spécialisée dans la gestion des identités numériques et des données.

Les utilisateurs qui détiennent ONT dans des portefeuilles qualifiés peuvent gagner en moyenne 8,56% d’intérêts qui sont payés sous la forme d’ONG qui peuvent être échangées ou utilisées pour payer les coûts de transaction.

Les fonctionnalités centrales du réseau Ontology incluent ONT ID, l’application d’identification numérique utilisée dans tout l’écosystème et l’échange de données décentralisé DDFX, qui permet la tokenisation des données, le traçage des données et le traitement des données intersystèmes.

Ontology a été conçu pour prendre en charge l’intégration inter-chaînes et l’évolutivité de la couche 2, avec des projets tels que la plate-forme Wing.finance DeFi qui offre une prise en charge des jetons basés sur Neo et Ethereum, ainsi que le portefeuille ONTO qui a récemment pris en charge 12 blockchains séparées y compris Polkadot (DOT) et la Smart Chain Binance

Graphique ONG / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Alors que l’activité sur le réseau Ontology commençait à augmenter et que son écosystème se développait, les ONG ont connu une hausse des prix de 480%, passant de 0,196 USD le 1er février à un sommet de 1,137 USD le 21 février, le jeton atteignant un record de 1,42 milliard de dollars en volume de négociation sur 24 heures. .

Toutes les transactions sur le réseau reposent sur les ONG pour la réalisation et, comme l’écosystème d’Ontology continue de croître, les ONG devraient connaître une forte augmentation de la demande, ce qui pourrait entraîner une nouvelle appréciation des prix.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.