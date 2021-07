Les jetons de jeu Axie Infinity montent en flèche, AXS et SLP capturent des prix record

Comparer

Alors que la plupart des marchés de devises numériques ont perdu de la valeur, un jeton appelé axie infinity, la devise native liée au jeu de bataille et de trading basé sur la blockchain du même titre, a atteint de nouveaux sommets en passant à 21,55 $ mardi. . La plate-forme Axie Infinity a connu une demande massive ces derniers jours, et d’autres jetons de l’économie du jeu tels que le “philtre d’amour doux” ont également subi une pression d’achat importante.

Augmentation des valeurs d’Axie Infinity Token

La semaine dernière, Bitcoin.com News a rendu compte de l’économie en plein essor d’Axie Infinity, alors que les actifs de jeton non fongible (NFT) du projet et son jeton natif ont monté en flèche en valeur. Le projet est essentiellement un jeu basé sur Ethereum qui offre également un marché numérique et un protocole de gouvernance.

Le jeton, axie infinity (AXS), est utilisé pour la gouvernance et d’autres actions dans le jeu. Le jeu consiste en une bataille entre des créatures à base de jetons appelées “Axies”, et les joueurs peuvent collecter des objets, élever les créatures et les entraîner de la même manière que les personnages du jeu Pokémon ou Hearthstone.

Les données montrent que le jeton axie infinity (AXS) a atteint un niveau record le mardi matin (HAE), le 13 juillet 2021.

Mardi matin (HAE), axie infinity (AXS) a atteint un sommet historique de 21,55 $. Le jeton s’est déchaîné sur le marché ces dernières semaines, surperformant des devises comme BTC et ETH en termes de gains en pourcentage. Les statistiques sur sept jours montrent qu’AXS est en hausse de 86,72 % par rapport au dollar américain et de 410,11 % au cours des 30 derniers jours.

Les statistiques de Coingecko et les données de nomics.com montrent que la capitalisation boursière d’AXS est d’environ 1,3 milliard de dollars et qu’il y a 1,2 milliard de dollars de volume d’échanges sur 24 heures mardi. À 0,00062 BTC par AXS, l’Axie à jetons infinis a augmenté de 18,11% mardi contre le bitcoin (BTC). Sur les milliers de crypto-monnaies disponibles, Coingecko montre qu’AXS est classé 74e dans le classement du 13 juillet.

La Smooth Love Potion (SLP) est également un jeton lié à l’économie d’Axie Infinity et a été très demandée.

Dernièrement, l’attention ne s’est pas seulement tournée vers AXS, car les autres jetons de l’économie Axie Infinity connaissent également une demande. Un jeton spécifique appelé Soft Love Potion (SLP) est l’un des jetons Axie Infinity qui subissent une pression d’achat. Les joueurs d’Axie Infinity peuvent gagner du SLP en récompense et en combattant dans le mode aventure du jeu.

SLP a également atteint un sommet historique (ATH) mardi matin, atteignant 0,39 $ par unité sur Binance. En plus de gagner et de collecter des SLP et AXS, les jetons économiques Axie Infinity peuvent être achetés et vendus sur des bourses telles que Uniswap, Binance, Bkex, Digifinex et Huobi.

Alors que la structure du jeu pour gagner est populaire, certains l’appellent un système pyramidal.

L’univers Axie Infinity a été développé par un studio de jeu créé en 2018 appelé Sky Mavis. Le jeu profite d’une structure de jeu pour gagner et les joueurs peuvent collecter des Axies rares et les reproduire en profitant de SLP. Les joueurs d’Axie Infinity gagnent plus de ressources en participant à des batailles PvP organisées dans le mode aventure du jeu.

Les joueurs doivent télécharger le jeu, le portefeuille Ronin et le pont Ronin pour commencer, et le portefeuille web3 ETH Metamask est également utilisé pour se connecter au jeu. En plus de toutes ces étapes, les utilisateurs doivent également avoir au moins trois Axies vendus sur le marché Axie pour commencer à jouer.

Les jeux NFT seront un CHANGEMENT DE JEU, vous comprenez ? Tu piges??? Des jeux comme #AxieInfinity apporteront des finances aux jeux et gamifieront également les finances. Le bord des schémas de Ponzi gamifiés s’estompera également, cependant 🤷‍♂️ – Holger 🌈 (@rohmeo_de) 9 juillet 2021

Les jeux basés sur la blockchain sont devenus très populaires ces derniers temps, en particulier avec l’émergence du NFT. Avec la structure play-to-win, les gens peuvent gagner des fonds dans l’économie Axie Infinity, mais ils doivent encore débourser de l’éther pour commencer.

Pour cette raison, certaines personnes ont commencé à considérer Axie Infinity comme un schéma de Ponzi limite. “Est-ce juste moi ou [se] Axie Infinity se sent-il comme un système de Ponzi / pyramidal ? “, a déclaré un individu sur Twitter mardi. Twitter est jonché de commentaires d’autres personnes disant la même chose.

Que pensez-vous de l’univers de jeu blockchain d’Axie Infinity et des jetons associés au projet qui prennent de la valeur ? Faites-nous savoir ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

