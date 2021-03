Les jetons de la chaîne d’approvisionnement enregistrent des gains à trois chiffres alors que l’économie mondiale se rétablit

Au cours des dernières semaines, les projets de blockchain axés sur les chaînes d’approvisionnement et la logistique ont connu une croissance considérable alors que l’impasse économique induite par le coronavirus commence à se desserrer et que les préoccupations futures liées à la pandémie mondiale se dissipent.

Trois projets logistiques qui ont bénéficié de l’amélioration des perspectives économiques sont OriginTrail (TRAC), Waltonchain (WTC) et Wabi (WABI). Depuis début février, chacun a vu son prix symbolique augmenter jusqu’à 300%.

Graphique TRAC / USD vs WTC / USD vs WABI / USD 1 jour. La source: TradingView

TRAC / USD

OriginTrail est un «écosystème autoproclamé dédié à faire en sorte que les chaînes d’approvisionnement mondiales fonctionnent ensemble en permettant un échange de données universel, collaboratif et fiable».

Le projet a été créé en 2011 dans le but de fournir aux utilisateurs d’entreprise la possibilité de rationaliser leurs chaînes d’approvisionnement avec des fonctionnalités supplémentaires de protection des données et de suivi des articles.

Actuellement, le projet a des partenariats avec de grandes entreprises comme Microsoft, Walmart et Oracle.

Depuis le 1er février, le prix du TRAC a augmenté de plus de 475%, passant de 0,151 $ à un nouveau sommet historique de 0,867 $ le 12 mars grâce à plusieurs développements majeurs du protocole, y compris l’introduction du jalonnement le 9 février.

Graphique TRAC / USDT sur 4 heures. La source: TradingView

Le 7 mars, les acheteurs sont de nouveau intervenus alors qu’OriginTrail se préparait à lancer «le premier graphique de connaissances décentralisé multichaîne au monde», qui permettra à la plate-forme TRAC d’interagir avec plusieurs chaînes de blocs, notamment Polkadot (DOT), xDai (STAKE) et la blockchain Oracle.

WTC / USD

Waltonchain (WTC) est un autre protocole axé sur la chaîne d’approvisionnement qui a connu des gains importants depuis début février. Le prix du WTC a augmenté de 436%, passant d’un minimum de 0,343 USD le 1er février à un maximum de 1,64 USD le 11 mars, le volume des transactions passant d’une moyenne quotidienne de 4 millions USD à plus de 300 millions USD.

Graphique WTC / USD sur 4 heures. La source: TradingView

Waltonchain se concentre sur la création d’un écosystème qui combine la blockchain, la technologie RFID et l’Internet des objets afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle des cas d’utilisation de la chaîne d’approvisionnement.

Un développement majeur récent qui a peut-être déclenché le rassemblement actuel du WTC a été la mise à niveau réussie du centre inter-chaînes du protocole qui permet des interactions entre les données sur différentes chaînes de blocs, notamment Ethereum (ETH) et Fabric.

La mise à jour a également introduit une variété de nouvelles fonctionnalités qui seront activées par l’architecture de la chaîne parent-enfant de Waltonchain, y compris la création d’une plate-forme de produits NFT ainsi que d’une suite de produits DeFi tels qu’un échange décentralisé, une plate-forme d’agrégation de liquidité et une assurance. bassin.

Ces développements démontrent la nécessité pour les projets d’étendre les fonctionnalités pour attirer un plus large éventail d’investisseurs en crypto-monnaie. L’ajout des capacités NFT et DeFi a contribué à apporter une énergie renouvelée à la communauté et a augmenté la valeur symbolique.

WABI / USD

Wabi (WABI) est un écosystème de chaîne d’approvisionnement qui relie les marques et les consommateurs en permettant un échange d’informations transparent, équitable et confidentiel.

Au cours du dernier mois, le prix du WABI a augmenté de plus de 320%, passant de 0,95 $ le 1er février à un sommet de 0,399 $ le 12 mars.

Graphique WABI / USD sur 4 heures. La source: TradingView

Actuellement, le protocole est se préparer au lancement une nouvelle solution de marketing B2B axée sur les marchés basés en Asie.

La réouverture des chaînes d’approvisionnement après une année de perturbations provoquées par la pandémie de COVID-19 semble être le facteur le plus important lié au succès futur de WABI et d’autres plates-formes de chaîne d’approvisionnement et de logistique.

Au niveau sectoriel, l’interopérabilité avec d’autres plates-formes blockchain a été l’un des principaux moteurs du rallye des projets de chaîne d’approvisionnement en 2021. Alors que l’économie mondiale commence à s’ouvrir et que les chaînes d’approvisionnement sont rétablies, des plates-formes facilitant le commerce mondial pourrait être encore plus à la hausse.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.