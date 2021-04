Les jetons d’échange se rallient avant l’introduction en bourse tant attendue de Coinbase la semaine prochaine

Les échanges centralisés de crypto-monnaie (CEX) ont suscité une attention accrue au cours des deux derniers mois, alors que l’enthousiasme monte pour la cotation au NASDAQ de Coinbase le 14 avril et l’annonce récente de la bourse selon laquelle il a généré 1,8 milliard de dollars de revenus au cours du premier trimestre de 2021.

Même si la finance décentralisée (DeFi) et les échanges décentralisés populaires (DEX) comme Uniswap (UNI) et PancakeSwap (CAKE) ont attiré les investisseurs, des coûts de transaction élevés et une faible liquidité sur des réseaux de chaînes de blocs séparés signifient que de nombreux traders de crypto s’en tiennent aux CEX pour des coûts de négociation inférieurs et le sentiment de sécurité qu’ils offrent.

Alors que Bitcoin, les jetons DeFi et une sélection d’altcoins ont attiré la plupart de l’attention des médias, les jetons d’échange ont discrètement amassé des gains impressionnants au cours des derniers mois.

Graphique 1 jour KCS / USDT vs BNB / USDT vs WRX / USDT. Source: TradingView

Quatre jetons d’échange qui ont connu des gains importants ces derniers temps sont Binance Coin (BNB), KuCoin Token (KCS), FTX Token (FTT) et WazirX (WRX).

BNB / USDT

Binance continue d’être l’échange de crypto-monnaie le plus dominant du secteur et cette force s’est reflétée dans la croissance de son jeton BNB natif qui a grimpé de 875% depuis le 1er février en partie en raison de la montée en puissance de la Binance Smart Chain (BSC).

Graphique BNB / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Alors que le réseau Ethereum (ETH) continue de lutter contre la congestion et les coûts de transaction élevés, BSC a émergé pour capitaliser sur la situation en proposant des transactions fixes à faible coût payées avec BNB.

Cette couche supplémentaire de fonctionnalités pour BNB a considérablement augmenté la demande pour le jeton car il alimente l’écosystème Binance DeFi et PancakeSwap DEX qui est maintenant la quatrième plus grande plate-forme DeFi en valeur totale verrouillée selon les données de Defi Llama.

Valeur totale verrouillée sur PancakeSwap. Source: Defi Llama

Avec des signes que les volumes de trading dans la crypto-monnaie sont à la hausse, il est fort possible que BNB connaisse davantage d’avantages alors que l’écosystème Binance continue de se développer et que le réseau Etheruem continue de rencontrer des difficultés d’évolutivité et de frais élevés.

KCS / USDT

L’échange KuCoin a été créé en 2017 et opère depuis les Seychelles. Semblable à BNB, les volumes de KuCoin Token (KCS) ont commencé à augmenter début février alors que le marché haussier commençait à prendre de l’ampleur.

Graphique KCS / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Depuis le 1er février, le prix du KCS a augmenté de près de 1000%, passant d’un minimum de 1,17 USD à un maximum de 12,96 USD le 8 avril, son prix le plus élevé depuis janvier 2018.

L’échange a capitalisé sur la croissance de DeFi en listant rapidement des jetons populaires et récemment publiés qui ne seraient autrement disponibles que sur Uniswap et SushiSwap.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour KCS le 3 avril, avant la récente hausse des prix.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix KCS. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour KCS a commencé à grimper le 2 avril et a atteint un sommet de 79 le 3 avril, environ 34 heures avant que le prix ne commence à augmenter de 90% au cours des trois prochains jours.

FTT / USDT

FTT est le jeton natif de l’échange de dérivés FTX qui a été lancé en mai 2019 par Sam Bankman-Fried et Gary Wang.

Le jeton a reçu une attention accrue en 2021 en partie en raison de son association avec l’échange décentralisé de sérum (SRM).

Depuis sa négociation à un minimum de 5,68 $ le 2 janvier, le prix de la FTT a grimpé en flèche de 750% pour atteindre un nouveau record de 48,62 $ le 8 avril. FTT a reçu un coup de pouce supplémentaire le 7 avril lorsque FTX a annoncé un partenariat officiel avec le National. Miami Heat de la Basketball Association.

Graphique FTT / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

À mesure que l’écosystème FTX se développe en combinant des produits dérivés, des offres de financement centralisées et décentralisées, le jeton FTT pourrait voir une appréciation supplémentaire. L’utilité et l’intégration du jeton à FTX sont assez similaires à celles de BNB, ce qui conduit certains analystes à suggérer que la FTT est sous-évaluée.

WRX / USDT

WazirX est un échange de crypto-monnaie basé en Inde qui prétend être l’échange de crypto-monnaie à la croissance la plus rapide du pays. Le projet fait partie de l’écosystème Binance, qui a aidé à démarrer l’échange grâce au lancement d’un fonds « Blockchain for India » de 50 millions de dollars en mars 2020.

Comparé à d’autres jetons d’échange, WRX a été un moteur plus lent en 2021 et l’action des prix du jeton n’a vraiment bougé que début avril, lorsque la plate-forme a révélé qu’elle lancerait un marché NFT décentralisé.

Le volume des transactions et le prix du jeton pour WRX ont commencé à augmenter le 29 mars lorsque WRX s’est négocié autour de 0,50 USD et l’annonce ultérieure du marché NFT le 4 avril a conduit à une augmentation de l’activité qui a porté le prix de WRX de plus de 1200% à un niveau record. de 6,65 $ le 5 avril.

Graphique WRX / USDT sur 4 heures. Source: TradingView

Alors que l’activité dans le secteur de la crypto-monnaie augmente et que des milliards de dollars en pièces stables sont frappés et déposés sur les bourses, les jetons CEX sont bien placés pour voir une croissance supplémentaire.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph.com. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.