Les jetons ERC-20 sont un pas de plus vers le natif sur Cardano

Les jetons ERC-20 se développent de manière dynamique depuis un certain temps, mais n’ont jamais été aussi proches de devenir natifs de Cardano (ADA / USD), a rapporté CoinFi. Le sixième plus grand crypto par capitalisation boursière a partagé des nouvelles importantes via le bras développeur IOHK.

Convertisseur Testnet prêt à être testé par la communauté ADA

Selon le fondateur Charles Hoskinson, un réseau de test de convertisseur ERC-20 est maintenant prêt pour les tests communautaires. Les utilisateurs peuvent profiter d’un pont autorisé pour transférer des jetons entre les blockchains Ethereum (ETH / USD) et Cardano via le fournisseur de services d’intelligence artificielle SingularityNET et son jeton AGIX.

L’IOHK a publié la déclaration suivante, attirant l’attention sur le besoin d’interopérabilité de la blockchain.

Nous construisons et collaborons actuellement sur plusieurs ponts pour connecter Cardano à d’autres blockchains, et ce premier convertisseur est une artère vitale dans ce système. Plus ces connexions se développent, plus l’effet de réseau est important pour générer des flux de trésorerie au sein de l’écosystème Cardano.

IOHK a également signalé que les utilisateurs pouvaient conserver leurs jetons convertis dans les portefeuilles Yoroi ou Daedalus. Ils peuvent également être convertis au standard ERC-20. IOHK a rapidement apaisé les inquiétudes :

Les utilisateurs n’ont pas besoin de connaissances techniques ou d’expérience en codage pour utiliser le convertisseur. Ils accèdent simplement à l’outil via une URL, puis continuent en créant un nouveau compte ou en configurant un compte Metamask existant.

Malgré cela, l’optimisation des performances n’est pas encore terminée et le testnet est toujours surveillé pour détecter les problèmes.

Qu’est-ce que SingularityNET ?

La plate-forme se décrit comme une offre décentralisée, permettant aux IA de se coordonner et de coopérer à grande échelle. Si vous avez entendu parler du robot Sophia, vous êtes au courant des évolutions. Sophia a été créée par David Hanson, co-fondateur de SingularityNET.

Utiliser des contrats intelligents pour améliorer l’intelligence artificielle

Selon son livre blanc, l’entreprise souhaite utiliser des contrats intelligents afin de décentraliser la technologie de l’intelligence artificielle. À la base, SingularityNET est un ensemble de modèles de contrats intelligents, que les agents d’IA peuvent utiliser pour demander un échange de données et une présentation des résultats du travail d’IA.

Les lecteurs pourraient se demander si Cardano explore simplement l’intelligence artificielle ou si le secteur de la crypto-monnaie se rapproche de cette industrie. Cardano est actuellement dans le rouge, mais le jeton SingularityNET se porte bien.

Les jetons post ERC-20 sont un pas de plus vers le natif sur Cardano, ils sont apparus en premier sur Invezz.