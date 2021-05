Les jetons Holo perturbent l’espace cryptographique, gardant les pièces chaudes en feu

Holo (CCC:HOT-USD) prévoit de perturber tout l’espace blockchain / crypto. Il développe une plate-forme alternative au paradigme existant avec la plupart des crypto-monnaies. Il distribue la blockchain sur une base peer-to-peer, au lieu que tout le monde ait la même blockchain ou le même grand livre. Holo dit que cela évite désormais le «problème fondamental d’évolutivité» des plates-formes de blockchain de consensus.

Source: Grey82 / Shutterstock.com

En revanche, Holo se qualifie de «marché d’hébergement cloud pour les applications distribuées». Il permet à chaque «agent» ou «nœud», tel qu’un utilisateur individuel de Holo, de maintenir sa propre blockchain.

Chaque agent ou «hôte» fonctionne indépendamment à la fois en tant que site de stockage et site de blockchain / application. Cela leur permet de gagner des crédits échangeables connus sous le nom de jeton holo ou HOT.

Mais un consensus est toujours nécessaire pour maintenir les éléments clés d’une blockchain distribuée. C’est ainsi qu’Holochain produit des applications centralisées sur sa plateforme.

Voici une vidéo d’Arthur Brock, l’un de ses co-fondateurs, expliquant simplement comment fonctionne Holo.

Cette vidéo montre qu’Holochain a beaucoup de promesses pour l’avenir, en termes de résolution d’un certain nombre de problèmes liés aux cryptos blockchain existants.

Les jetons HOT sont chauds

Depuis le lancement de la crypto Holo en 2018, le jeton HOT a décollé. Aujourd’hui, le prix est de moins de 2 cents par jeton, à 1,559 cents par jeton HOT, selon Coinmarketcap.com.

C’est plus de 100 fois son prix initial de l’ICO (offre initiale de pièces) le 28 avril 2018, à 0,015 centime US (payé en Ethereum à l’époque). Holo.org a alors levé 20,65 millions de dollars et n’a levé aucun autre capital depuis.

De plus, Coinmarketcap place la capitalisation boursière de Holo à 2,64 milliards de dollars, le classant au 54e rang en termes de valorisation avec d’autres cryptos. En termes de performances, le jeton HOT a grimpé en flèche cette année. À la fin du 31 décembre, son prix était de 0,0591 cents. Par conséquent, au prix actuel de 1,5959 centimes, le jeton HOT représente désormais 27 fois le prix à la fin de l’année.

Comparez cela avec Bitcoin (CCC:BTC-USD), par exemple, qui est en hausse de 93% depuis le début de l’année. Ethereum (CCC:ETH-USD) est en hausse de 300% depuis le début de 2021. Ce sont les deux plus grandes crypto-monnaies. Donc HOT, jusqu’à 27 fois, a surpassé le BTC de 29 fois et l’ETH de 9 fois en l’espace de 4 mois.

Je soupçonne que la monnaie Holo continuera à bien se comporter alors que les gens commenceront à apprendre à la fois à quel point le marché de la cryptographie Holo est perturbateur et à ses avantages. Par exemple, n’importe qui peut héberger un nœud ou conserver une application blockchain sur son ordinateur s’il dispose d’une capacité de réserve. Les hôtes Holo sont récompensés en crédits HoloFuel ou en jetons HOT.

Ledger et applications distribués

L’un des articles les plus intéressants sur Holo est une des premières pièces de Seeking Alpha, «The Game of Cryptothrones», d’Alexander Johansson. Il décrit comment Holo peut agir en tant que plate-forme hôte pour les applications distribuées. De plus, la plate-forme de cryptage Holo fonctionne sur un concept de validation de «preuve de service», plutôt que sur le concept de «preuve de travail» de Bitcoin (c’est-à-dire le crypto mining).

De plus, l’article explique en détail comment Holo peut être utilisé pour agir comme une sorte de super application. Il peut agir en tant que gestionnaire d’autres applications sur son ordinateur, leur permettant de se synchroniser et d’interagir entre elles et avec Internet.

Que faire avec le jeton Holo Crypto

Les investisseurs dans le monde actuel des crypto-monnaies ultra-performantes ont de nombreux choix. Certains disent que la meilleure solution est de s’en tenir à cinq ou six cryptos stables comme Bitcoin, Ethereum et quelques autres.

Cependant, je suggère qu’une approche d’haltères ou distribuée pourrait également bien fonctionner. Pour ce faire, on peut acheter une quantité définie de crypto-monnaies stables comme Bitcoin et Ethereum, mais aussi acheter une quantité limitée d’altcoins comme Holo et quelques autres.

En fin de compte, l’achat de ces pièces en utilisant cette approche diversifiée pourrait conduire à un meilleur rendement à long terme pour la plupart des investisseurs.

À la date de publication, Mark R. Hake détenait une position longue sur Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

Mark Hake écrit sur les finances personnelles sur mrhake.medium.com et exécute le Guide de la valeur du rendement total que vous pouvez consulter ici.