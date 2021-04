Les jetons non fongibles (NFT) des stars du porno débarquent sur Ethereum

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

L’éros et l’art ont toujours existé côte à côte, le premier étant une source d’inspiration inépuisable et le second un vecteur d’expression universel. La Outil de jeton non fongible (NFT) représente un média nouveau et puissant à la disposition des artistes, tant sur le plan créatif grâce aux possibilités technologiques qu’il permet, que sur le plan économique pour la création de nouveaux paradigmes de vente et de distribution.

La startup blockchain PornoVisory a voulu réunir tous ces éléments en créant un nouveau projet appelé PornVisory ART, à travers lequel il donnera de l’espace à des artistes de toutes formes expressives (peinture, dessin, photographie) qui pourront publier leurs œuvres à contenu érotique. .

Pour lancer cette nouvelle initiative, PornVisory ART a obtenu les droits d’une série d’acteurs issus du monde du divertissement pour adultes, dont les images seront utilisées dans une série de NFT dont le premier lancement est prévu fin avril.

Les deux premiers caractères seront Martina Smeraldi et Max Felicitas , qui apparaîtra dans une série de 6 modèles créés dans différents styles et publiés avec des degrés de rareté variables.

De plus, il y a la possibilité de obtenir un cashback en PVY, le jeton au cœur de l’écosystème PornVisory, et une «vraie» surprise qui s’obtient avec la dernière goutte de chaque acteur.

PornVisory est né au second semestre 2020, avec un projet éditorial actuellement en phase d’expansion et avec une forte présence dans la blockchain à travers une organisation flexible décentralisée créée au sein de l’écosystème DFOhub.

La société a également annoncé qu’elle prévoyait de se développer dans le monde NFT grâce à un jeu de cartes à collectionner , dont le lancement est prévu pour le dernier trimestre de 2021.