Les jetons révélateurs de Playboy, le sketch NFT de SNL vendu comme un NFT, et plus encore …

Les plateaux centraux de Playboy seront vendus en tant que NFT après que le magazine pour hommes classique a annoncé aujourd’hui un partenariat avec Nifty Gateway.

La marque de divertissement et de style de vie, célèbre pour ses lapins Playboy, son logo distinctif et l’affirmation douteuse selon laquelle les hommes «ne le lisent que pour les articles», envisage de mettre en valeur ses archives d’art, de dessins animés et de photographies accumulées depuis 67 ans, ainsi que publier une nouvelle œuvre d’art originale.

Selon une annonce du 6 avril, la marque ne révèle pas de détails spécifiques pour ses NFT Drops sur Nifty, mais a annoncé son intention de «soutenir les artistes émergents et sous-représentés entrant dans la communauté artistique NFT», avec le premier ensemble de NFT à abandonner en collaboration avec ancien contributeur du magazine playboy «Slimesunday», mieux connu sous le nom de Mike Parisella, et un autre article prévu pour juin, avec l’artiste 3D Blake Kathryn pour créer une série de NFTs axée sur la fierté.

Slimesunday X @Playboy bientôt sur @niftygateway ☺️ pic.twitter.com/1GXG0z8udY – slimesunday (@grimemonday) 6 avril 2021

S’adressant à Business Insider, Rachel Webber, directrice de la marque de Playboy et présidente de la stratégie d’entreprise, a fait part de son enthousiasme pour l’adoption des NFT:

«Nous considérons la révolution des actifs numériques comme une énorme opportunité commerciale, nous voyons un énorme potentiel de croissance dans l’intégration de jetons dans notre activité streetwear, nos expériences en direct et nos événements, créant ainsi une économie de jetons sociaux avec notre réseau de talents.»

« Dans le premier numéro du magazine Playboy, il y a cette ligne, » Picasso, le jazz, Nietzsche et le sexe, ce sont les quatre sujets de conversation idéaux pour toute personne sophistiquée « », a-t-elle ajouté. « L’appréciation de l’art et des grands artistes est au cœur de l’ADN de Playboy. »

Le sketch NFT de SNL se vend comme un NFT

Saturday Night Live a vendu aux enchères son unique « Qu’est-ce qu’un NFT? » sketch pour 171,99 ETH d’une valeur d’environ 360000 $ sur OpenSea hier.

Le NFT dépeint un clip de 10 secondes du sketch – un rap comique de Pete Davidson qui décompose les tokenomics – avec le NFT comprenant deux billets pour un épisode enregistré dans la saison 47. Le plus offrant était « Dr_Dumpling », qui n’a pas encore re -listé sur les marchés secondaires et a gardé le NFT verrouillé.

Les profits iront à une bonne cause, avec la comédie de fin de soirée donnant tout l’argent à Stop AAPI Hate, un centre de signalement à but non lucratif qui répond aux incidents de haine liés à Asain, à la lumière de l’escalade de la xénophobie et du sectarisme. liée à la pandémie COVID-19.

Le meilleur basketteur universitaire abandonne un NFT

Luka Garza est devenu le premier basketteur universitaire à abandonner un NFT, après avoir publié un article unique aux enchères sur OpenSea hier.

L’enchère doit se clôturer le 9 avril et au moment de la rédaction de cet article, il y a eu jusqu’à présent quatre offres, le prix passant de 0,25 ETH à l’offre la plus élevée de 0,67 ETH d’une valeur de plus de 1400 $.

La National Collegiate Athletic Association ou NCAA interdit actuellement aux athlètes universitaires de profiter de leur nom, de leur image et de leur ressemblance. Cependant, les NFT pourraient désormais servir de nouvelle source de revenus pour les athlètes diplômés, Garza étant désormais libre de capitaliser après avoir récemment terminé sa dernière année de basket-ball universitaire.

Célébrant la victoire du joueur national de l’année par consensus, Garza’s lance un NFT qui représente un collage de ses moments forts de carrière, qui comprend un ensemble intéressant de bonus du monde réel.

Le meilleur enchérisseur aura la chance de rencontrer le joueur, de jouer avec lui dans une partie de CHEVAL, de partager une séance de méditation et d’assister à un dîner et à un film. De plus, le plus offrant reçoit un pass VIP à vie pour les futurs camps de basket de Garza et une paire de chaussures signées portées par le jeu.

NFT après l’éclatement de la bulle

Peter Wood, PDG et co-fondateur de la plateforme de crypto trading CoinBurp, basée au Royaume-Uni, pense que les NFT réémergeront plus forts après la bulle initiale.

Lors d’une interview avec D-Corp sur YouTube hier, le PDG a établi des comparaisons avec Bitcoin en 2017, lorsque le prix a atteint un sommet d’environ 20000 dollars avant son effondrement, notant que:

«Les gens ont qualifié Bitcoin de bulle en 2017, n’est-ce pas? et quand la bulle a éclaté, ils ont pensé que c’était la fin du Bitcoin. Quelques années plus tard, c’était plus fort que jamais.

Wood a admis que «je pense absolument que c’est une bulle», car il estime que les prix et les ventes exorbitants sur le marché des NFT sont «gonflés par ces types qui essaient de pénétrer dans l’espace et de gagner rapidement de l’argent».

Cependant, il a souligné que les booms et les crashs sont tous des éléments naturels des cycles du marché et que les investissements dans les infrastructures NFT stabiliseront le secteur à l’avenir:

«Quand c’est le cas [burst], et ce sera finalement parce que chaque marché financier connaîtra ce déclin, ce qui restera en fait sera une tonne d’investissements supplémentaires, comme notre société, qui construit spécifiquement pour les NFT. Les produits ne fleurissent pas complètement en trois à six mois. Nous construisons l’infrastructure maintenant. »

L’échange de Coinburp a été fondé en 2018, après la transition de Wood de son précédent projet BitBroker, un site Web de courtage en crypto basé au Royaume-Uni.