Le métavers est un monde numérique combinant des éléments de réalité augmentée et virtuelle, Internet, les jeux, l’art, la culture et les réseaux sociaux. Pour participer à ces mondes, un utilisateur doit généralement utiliser des jetons de crypto-monnaie ou acheter des objets dans le monde virtuel, qui sont généralement vendus sous forme de jetons non fongibles (NFT).

