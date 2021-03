Les jetons THT mis en garde contre le fait d’être illégaux par la banque centrale thaïlandaise ⋆ Crypto New Media

La Banque de Thaïlande a jugé bon d’émettre un avertissement contre une pièce stable, une pièce privée, indexée sur le baht thaïlandais.

THT est illégal depuis soixante ans

Comme l’a rapporté le Bangkok Post le 18 mars 2021, la banque centrale de Thaïlande a averti les citoyens qu’il n’y avait pas de protection juridique ni d’assurances associées au Thai Baht Digital, ou THT. En tant que tels, les utilisateurs courent les risques de blanchiment d’argent et / ou de cyber-vol.

Pruettipong Srimachand est le gouverneur adjoint du groupe juridique de la Banque de Thaïlande et a fait une déclaration à ce sujet. Il a rapidement déclaré le stablecoin illégal au regard de la loi, citant une législation vieille de soixante ans à ce stade: The Currency Act of 1958, Section 9. Dans cette législation, l’émission, la création, la circulation et l’utilisation de tout jeton ou matériel représenter de l’argent est déclaré illégal.

Citer toutes les manières de raisons

La plate-forme Terra est l’endroit où les pièces stables sont émises, Terra elle-même se vantant d’un certain nombre d’autres pièces stables, telles que TerraKRW et TerraUSD, TerraUSD ayant été émise en septembre 2020.

Terra est également la principale force derrière l’application de paiement, Chai, qui est elle-même un portefeuille de commerce électronique alimenté par des pièces stables et qui est largement utilisé en Asie en général.

Maintenant, le THT, le stablecoin basé sur le baht thaïlandais, commence à faire naître des craintes en Thaïlande même. Le principal souci à ce sujet est que cela pourrait potentiellement commencer à fragmenter le système monétaire thaïlandais en raison de la concurrence potentielle avec la Banque de Thaïlande elle-même.

Pour marteler cette maison, Pruettipong a expliqué que cette monnaie stable pourrait potentiellement avoir pour résultat de déstabiliser la confiance globale du grand public dans la stabilité du système monétaire national. Ceci, a averti Pruettipong, est un élément central de toutes les activités économiques d’un pays.

Un peu de fond

Terra elle-même se présente comme une plate-forme basée en Corée du Sud, fondée en 2018. La société a été lancée à l’époque avec le soutien de Polychain et de Binance, à hauteur de 32 millions de dollars. En janvier 2021, Terraform Labs, la société à l’origine de la plate-forme Terra, a réussi à lancer un nouveau cycle de financement, dirigé par Coinbase Ventures, Galaxy Digital et Pantera Capital, entre autres. Cette dernière ronde de financement a vu 25 millions de dollars supplémentaires être injectés dans l’espace.

Quelque chose d’intéressant à noter est la position générale de la Thaïlande sur les crypto-monnaies: la seule crypto-monnaie dont l’utilisation à l’intérieur des frontières du pays sera officiellement autorisée sera celle de sa propre monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC. Grâce à cela, la Thaïlande et la Chine partagent des politiques similaires, bien que la Chine soit très en avance en ce qui concerne son programme de CBDC, l’accélérant toujours pour le publier le plus tôt possible.