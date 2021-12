Les Jets battent les Jaguars alors que Zach Wilson obtient un moment de signature

Pour un jeu dénué de sens, Jets-Jaguars était assez divertissant.

Le match de dimanche comprenait un retour de coup d’envoi de 102 verges, un touché de 52 verges exécuté par le quart-arrière des Jets Zach Wilson et deux touchés par des joueurs de ligne offensive.

Les Jets l’ont emporté 26-21 lors de cette rencontre entre les cavistes de la NFL au MetLife Stadium. On ne se souviendra peut-être du jeu que pour son effet sur le repêchage de la NFL en avril prochain. Les Jets ont maintenant une fiche de 4-11, ce qui signifie qu’il est très peu probable qu’ils obtiennent l’un des deux premiers choix. Les Jaguars ont une fiche de 2-13 et sont en mesure de rédiger le numéro 1 au classement général.

Les deux équipes ont eu des problèmes de COVID-19. Les Jets avaient 20 joueurs sur la liste, dont le joueur de ligne défensive Quinnen Williams, qui a atterri sur la liste dimanche matin. Il leur manquait cinq partants en défensive et ils disposaient de deux sécurités pour leurs premiers départs de la saison.

L’entraîneur des Jets, Robert Saleh, était également porté disparu après avoir été testé positif au COVID mercredi. Saleh a dû regarder le match à la télévision tandis que l’entraîneur des bouts serrés, Ron Middleton, était l’entraîneur-chef par intérim. Middleton n’a montré aucune peur alors qu’il s’est emparé de la quatrième place à cinq reprises, dont trois fois dans la zone rouge.

Le match entre les quarts classés n ° 1 et n ° 2 au total lors du repêchage de cette année n’avait rien de spécial. Le point culminant de la journée de Wilson a été la course de touché de 52 verges. Il a couru 91 verges en quatre courses et n’a lancé que 102 verges sur 14 des 22 passes. Il a également lancé un touché au joueur de ligne offensive Conor McDermott qui a donné aux Jets une avance de 23-15 au quatrième quart. Wilson n’a lancé aucune interception mais a réussi quatre passes que les Jaguars ont presque captées.

Le quart-arrière des Jets Zach Wilson célèbre avec le receveur Braxton Berrios après avoir exécuté le ballon pour un touché.Charles Wenzelberg/New York Post

Lawrence a réussi 26 sur 39 pour 280 verges et a réussi un échappé.

Les Jaguars ont amassé 75 verges au quatrième quart en huit jeux après le touché de McDermott pour le rendre intéressant. Le porteur de ballon des Jaguars Dare Ogunbowale a marqué un touché d’un mètre après qu’une pénalité d’interférence de passe de CJ Mosley ait placé Jacksonville sur le 1. Le touché a porté la marque à 23-21. Les Jaguars ont tenté la conversion de deux points pour égaliser, mais les Jets avaient une excellente couverture et Lawrence a dû la jeter, gardant les Jets au sommet.

Jacksonville a monté un dernier entraînement, descendant jusqu’à la ligne d’un mètre des Jets avec huit secondes à jouer, mais les Jets ont repoussé les Jaguars à la ligne de but pour assurer la victoire. Lawrence a effectué six passes lors du dernier entraînement, mais sa dernière passe à Marvin Jones est tombée incomplète avec Javelin Guidry en défense.

La première mi-temps comportait un certain nombre de pièces divertissantes.

Les Jaguars ont remporté le tirage au sort et ont choisi de recevoir, espérant peut-être profiter de la défense épuisée des Jets. La défense a en fait arrêté les Jaguars lors de leurs trois premiers jeux, mettant en place un quatrième essai. Mais les Jaguars ont exécuté un faux botté de dégagement et ont maintenu l’entraînement. Une interférence de passe sur le demi de coin recrue Brandin Echols a placé les Jaguars dans le 10, mais la défense a tenu bon et les Jaguars ont dû marquer un panier.

Le receveur des Jaguars, Laquon Treadwell, ne parvient pas à obtenir une passe sous double couverture. Charles Wenzelberg/New York Post

Wilson a ensuite montré sa capacité à courir pour donner l’avantage aux Jets. Sur les troisième et 5 de ses propres 48, Wilson a évité un sac et a décollé. Il a dansé le long des lignes de touche, faisant croire aux défenseurs des Jaguars qu’il sortait des limites, puis a montré sa vitesse sur le chemin d’un touché de 52 verges. Il s’agit du plus long touché au sol par un quart-arrière de l’histoire de la franchise, dépassant les 46 verges de Sam Darnold l’an dernier contre les Broncos.

Les Jaguars ont répondu avec une course de 12 jeux et 75 verges qui s’est terminée par Lawrence tâtonnant sur la ligne de but après avoir été touché par le sécurité Jason Pinnock. Mais le joueur de ligne des Jaguars Will Richardson Jr. a sauté sur le ballon libre dans la zone des buts pour le touché et une avance de 9-6 des Jaguars.

Braxton Berrios a maintenu le va-et-vient de la première mi-temps avec un retour de coup d’envoi de 102 verges pour un touché, le premier de sa carrière et les Jets étaient de retour au sommet 13-9.

Matthew Wright a réussi un placement de 45 verges avec 8:15 à faire en première demie pour réduire l’avance des Jets à 13-12.

L’entraîneur-chef par intérim des Jets, Ron Middleton, réagit sur la touche.Charles Wenzelberg/New York Post

Middleton était agressif et s’en est tiré en quatrième position à trois reprises lors de l’entraînement final de la mi-temps. Les deux premières fois, les Jets se sont convertis, mais ils n’ont pas réussi à marquer contre les Jaguars 2 en quatrième position lorsque Denzel Mims n’a pas pu tirer la passe de Wilson à l’arrière de la zone des buts.

Les équipes ont échangé des paniers au troisième quart pour donner aux Jets une avance de 16-15. Les Jets auraient pu prolonger cette avance, mais un faux placement n’a pas fonctionné et les Jets sont repartis sans points après avoir récupéré un échappé de Lawrence au fond du territoire des Jaguars.

Middleton a gardé le pied sur le gaz, cependant, et au quatrième quart Wilson a frappé McDermott pour un touché sur le quatrième et le but du 1 pour donner aux Jets une avance de 23-15 avec 9:16 à jouer dans le match.

Le porteur de ballon recrue Michael Carter a connu une grosse journée, se précipitant pour un sommet en carrière de 118 verges en 16 courses.