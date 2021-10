Les Jets blessent Wilson, Darnold Benched, les pertes pour les Knicks et les Nets

JJ débute avec l’embarras des Jets en Nouvelle-Angleterre, y compris la blessure de Zach Wilson et les plaintes selon lesquelles les Patriots ont grimpé le score (00:55). Ensuite, il entre dans une belle victoire des Giants contre les Panthers et pourquoi les fans des Jets peuvent au moins se consoler du fait qu’ils ont remporté le commerce de Sam Darnold (07:48). Ensuite, JJ réagit au reste de l’ardoise de la semaine 7 de la NFL (13h31) et à quelques mauvaises défaites des Knicks et des Nets (25h29) avant de réagir à certains messages vocaux des auditeurs (28h20). Enfin, il termine avec ses maigres pour Monday Night Football (52:42) et son choix pour les Braves-Astros World Series (53:42).

Hôte : John Jastremski

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

