Les Jets de New York échangent contre le quart-arrière champion du Super Bowl

Les Jets de New York ont ​​ajouté un nouveau quart-arrière à la liste. Selon Ian Rapoport du réseau NFL, les Jets ont échangé contre Joe Flacco qui était auparavant avec les Eagles de Philadelphie. En échange de Flacco, les Jets ont envoyé aux Eagles un choix de six rondes en 2020 qui peut devenir un cinquième ronde en fonction du temps de jeu.

Flacco a été repêché à l’origine par les Ravens de Baltimore au premier tour en 2008. Il a mené les Ravens à un titre du Super Bowl en 2012 et a été nommé MVP du Super Bowl. Il a été membre des Ravens pendant 11 saisons avant de rejoindre les Broncos de Denver en 2019. L’année dernière, Flacco a joué pour les Jets, commençant quatre matchs et lançant ou 864 verges, six touchés et trois interceptions. En mars, Flacco a signé un contrat d’un an de 3,5 millions de dollars avec les Eagles.

La raison pour laquelle les Jets ramènent Flacco est qu’ils ont besoin de profondeur à la position. Le quart-arrière recrue Zach Wilson s’est blessé au genou contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre dimanche, et il a été déterminé qu’il souffrait d’une entorse au PCL. Cela signifie que Wilson, qui a été sélectionné n ° 2 au classement général par les Jets, pourrait manquer jusqu’à quatre semaines d’action.

« J’ai ressenti un pop, j’ai ressenti une torsion et comme vous savez en quelque sorte quand c’est différent d’avoir une sorte d’ecchymose ou de se faire atterrir ou quoi que ce soit d’autre », a déclaré Wilson sur le site officiel de l’équipe. « Je savais que quelque chose s’était passé. C’était un peu instable et c’est pourquoi je voulais en quelque sorte m’assurer que tout allait bien. C’était douloureux. Je n’avais pas l’impression de pouvoir le déplacer au début. C’était un peu pourquoi j’ai étendu là, j’ai essayé de rassembler mes pensées. »

Flacco soutiendra Mike White dimanche contre les Bengals de Cincinnati. White fera son premier départ dans la NFL et vient de réaliser une performance où il a lancé pour 202 verges, un touché et deux interceptions contre les Patriots. « J’ai confiance en moi », a déclaré White aux journalistes dimanche. « Je suis surtout confiant dans les gars que nous avons dans ce vestiaire, les dirigeants que nous avons. Le personnel d’entraîneurs aussi. Je dois apporter les corrections nécessaires et continuer à être des professionnels et à travailler à fond et à essayer d’obtenir cette chose Aller. »