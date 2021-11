Les Jets perdent Mike White à cause d’une blessure lors d’une vilaine défaite contre les Colts

INDIANAPOLIS – Les Jets ne peuvent tout simplement pas avoir de belles choses.

La sensation du quart-arrière suppléant Mike White a été blessée à la fin du premier quart de la défaite 45-30 des Jets contre les Colts au Lucas Oil Stadium jeudi soir, un match qui n’était pas aussi serré que le score le laissait paraître.

La blessure à l’avant-bras a mis un terme à la course au livre de contes de White et à toute idée d’une controverse sur le quart-arrière. On ne savait pas exactement quand White avait été blessé. Il a quitté le match après avoir lancé une passe de touché à Elijah Moore pour égaliser le match 7-7. L’émission télévisée a montré que White se faisait frapper par DeForest Buckner lors d’une pièce précédente alors qu’il suivait une passe. C’est peut-être à ce moment-là que la blessure s’est produite.

Les blancs étaient 7 pour 11 pour 95 verges et le touché avant de sortir.

Josh Johnson a remplacé les Blancs et a joué un match respectable, lançant trois touchés pour la première fois de sa carrière, qui remonte à 2008. Il lui a fallu un certain temps pour démarrer, et la plupart de ses statistiques sont venues après que les Jets étaient derrière. par 30 points, mais Johnson a récolté 317 verges par la passe sur 27 pour 41 passes avec une interception tardive.

Mike White s’est peut-être blessé à l’avant-bras droit après avoir subi des pressions de la part de DeForest Buckner lors de la défaite 45-30 des Jets contre les Colts.Robert Scheer / USA TODAY NETWOR

Alors que l’offensive a lutté pendant un certain temps avec le quart-arrière de troisième corde, il est apparu que la défense n’avait même pas fait le voyage. Les Colts ont marqué des touchés sur leurs quatre premières possessions, tranchant la défense des Jets, qui a offert peu de résistance. Leur cinquième possession s’est terminée à la ligne des 1 yards.

Les Colts se sont précipités pour 260 verges dans le match, le plus grand nombre que les Jets ont abandonné depuis 2007. Les receveurs larges ont couru grand ouvert, et les Colts ont même lancé une passe de touché à un joueur de ligne offensive. Les Colts ont accumulé 532 verges au total et ont réussi 28 premiers essais. Ils n’ont pas eu à botter jusqu’à la fin du troisième quart-temps.

Ce fut une autre performance humiliante pour les Jets deux semaines après avoir été fustigés, 54-13, par les Patriots. Il semble qu’ils aient redressé le navire contre les Bengals la semaine dernière, mais cela semble avoir été un mirage.

La défaite fait chuter les Jets à 2-6 avec deux matchs de division à venir contre les Bills et les Dolphins. Les Colts se sont améliorés à 4-5.

Michael Pittman bat Bryce Hall pour un touché dans la défaite des Jets.USA TODAY Sports

Les Jets ont maintenant perdu leurs sept derniers matchs aux heures de grande écoute, leur plus récente victoire ayant eu lieu en 2018.

White est devenu une star du jour au lendemain lorsqu’il a lancé pour 405 verges et trois touchés lors de son premier départ dans la NFL dimanche, une victoire de 34-31 sur les Bengals. White joue à la place du partant Zach Wilson, qui souffre d’une blessure au genou droit.

Toute question à savoir si Wilson ou White doit rester le partant lorsque Wilson est en bonne santé sera désormais ignorée jusqu’à ce que le statut de blessure de White soit connu. Les Jets espéraient que Wilson serait de retour la semaine prochaine contre les Bills.

Les Jets ont également Joe Flacco au poste de quart-arrière, mais il était inactif pour le deuxième match consécutif après être venu des Eagles dans un échange la semaine dernière.

White avait l’air un peu nerveux au début, se faisant presque intercepter deux fois sur le premier drive, mais il s’est installé sur le deuxième drive et a commencé à effectuer des passes à la fois courtes et longues. Contrairement à la semaine dernière, quand il a dinké et dunk contre les Bengals, White a réussi des passes de 15, 26 et 19 verges. Le joueur de 19 verges a été une passe de touché lors du dernier match du match entre Moore et White.

L’offensive des Colts ressemblait à ce qu’elle était à l’époque où Peyton Manning la dirigeait. Leur entraînement d’ouverture était de huit jeux pour 88 verges et a été couronné par un touché de 34 verges de Nyheim Hines, qui a fait une mauvaise réduction contre une défense des Jets qui était dans une position terrible. C’était un signe des choses à venir.

Hines n’était pas le seul des Colts à s’en sortir contre la défensive poreuse de Robert Saleh. Jonathan Taylor a marqué lors du prochain entraînement, celui-ci sur une course de 21 verges avec les défenseurs des Jets à nouveau en quête d’air alors qu’il courait autour d’eux. Cela a complété une course de neuf jeux et 76 verges alors que les Colts contrôlaient juste le ballon et le match. Taylor a terminé le match avec 172 yards en ruine et deux touchdowns, le second pour 78 yards. Il s’agit du plus grand nombre de verges au sol par un adversaire des Jets depuis que Carlos Hyde des 49ers s’est précipité pour 193 verges le 9 décembre 2016.

Johnson est déjà entré dans le match avec les Jets menés 14-7 et a été limogé lors de son deuxième jeu. Le coordinateur offensif Mike LaFleur a eu recours à un jeu truqué pour se convertir au troisième essai avec Johnson lançant à Jamison Crowder, qui l’a jeté à travers le terrain à Michael Carter. L’entraînement s’est terminé sur un échappé en courant en arrière Ty Johnson.

Cela a donné le ballon aux Colts au 46e rang des Jets. Le quart-arrière des Colts Carson Wentz les a fait marcher sur le terrain, le terminant avec une passe de pelle d’un mètre à Jack Doyle pour un touché et une avance de 21-7.

Les Jets ont réussi un placement de 33 verges de Matt Ammendola juste avant la mi-temps pour réduire le score à 21-10. Il a été mis en place par une jolie passe de 26 verges et un rattrapage entre Johnson et l’ailier rapproché Tyler Kroft.

Le problème était que les Jets ont laissé 1:46 au compteur et Wentz a de nouveau déplacé les Colts sur le terrain, lançant une passe de touché de 11 verges à Michael Pittman pour donner une avance de 28-10 à Indianapolis à la mi-temps.

Les Jets ont à peine touché les Colts en première mi-temps. Ils ont couru pour 134 verges dans la mi-temps, avec 104 gagnés avant contact, par ESPN, une moyenne de 6,1 verges par course avant contact.

L’assaut s’est poursuivi au troisième quart avec Wentz lançant une passe de touché au joueur de ligne offensive Danny Pinter et Taylor se précipitant pour un touché de 78 verges et une avance de 42-10.

Johnson a ensuite déclenché l’offensive des Jets et les Colts ont levé le pied sur le gaz. Johnson a lancé des touchés à Moore, à l’ailier rapproché Ryan Griffin et à Johnson, mais tout était cosmétique à la fin du match.