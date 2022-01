Les jets se font brader mais ont l’air compétents et le juge Joe semble délirant

(01:12) — JETS : Zach Wilson et sa compagnie avaient l’air vraiment compétents ! Mais les fans des Jets devraient-ils être contrariés par la défaite des Bucs ?

(08:26) – GIANTS: Une défaite embarrassante contre une mauvaise équipe des Bears a été aggravée par les commentaires d’après-match de Joe Judge.

(17:38) – APPELS: les Giants ne peuvent pas ramener Judge, les Jets appellent le quatrième down et Brady tue toujours l’AFC East.

(44:46) – KNICKS: Faites attention à ce que vous souhaitez sans Julius Randle.

(46:59) – Harry Gagnon de Against All Odds s’arrête pour parler de l’avenir du Super Bowl et parier sur le match pour le titre des séries éliminatoires de la CFB entre l’Alabama et la Géorgie.

Hôte : John Jastremski

Invité : Harry Gagnon

Producteurs : Steve Ceruti et Stefan Anderson

