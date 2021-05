Les jeunes conservateurs sur la façon dont le gouvernement a géré les États-Unis cette année ⋆ .

Ce n’est un secret pour personne que cela a été une tempête de merde absolue d’un an pour les étudiants d’université. Tout l’enseignement a été transféré en ligne, laissant de nombreux étudiants l’impression de payer plus cher pour une éducation inférieure aux normes. De plus, le gouvernement a interdit aux étudiants de retourner dans leur logement souvent onéreux, leur offrant très peu de compensation.

Il n’est donc pas surprenant que la plupart des étudiants se sentent complètement déçus par un gouvernement qui semble donner la priorité aux querelles sur le football par rapport à l’enseignement supérieur et au bien-être des jeunes.

Mais que pensent les étudiants qui ont voté pour les conservateurs lors de la dernière élection sur la façon dont leur parti a géré les problèmes qui se déroulent sur le campus pendant la pandémie? L’onglet en a rencontré quelques-uns pour en savoir plus.

Un étudiant en médecine de Newcastle, qui a demandé à rester anonyme, a déclaré: «Je pense qu’ils l’ont géré aussi bien qu’on pouvait s’y attendre. C’était une situation sans précédent sans livre de règles », a-t-il déclaré. «La situation des loyers étudiants était indéniablement injuste, mais il n’y avait pas de solution équitable, et les étudiants continuaient à obtenir leur prêt étudiant donc, même si ce n’était pas juste, personne n’aurait dû être déboursé.»

Tous les autres jeunes conservateurs avec lesquels The Tab s’est entretenu étaient beaucoup plus critiques à l’égard de la gestion des universités par le gouvernement cette année.

Calum est un étudiant du Sussex qui a voté pour les conservateurs lors des dernières élections. Il estime que la gestion des universités par le gouvernement cette année a été «le plus gros défaut dans la réponse à Covid-19».

Il ajoute: «Les universités et les gouvernements auraient dû mieux travailler ensemble pour offrir un enseignement équitable pour le montant que nous payons pour aller à l’université.

«Ils ont complètement ignoré qu’une grande partie des frais payés concerne l’accès à des installations qui n’ont pas été à un niveau suffisant, en particulier ceux qui en sont à leur dernière année d’études et qui ont besoin d’accéder à des textes qui n’existent tout simplement pas.

William, étudiant d’Oxford, est également frustré par le parti au pouvoir pour lequel il a voté. «Je suis profondément déçu de la manière dont le gouvernement a géré les universités cette année», a-t-il déclaré à Tab. «Très souvent, les étudiants ont été les derniers à entendre parler de changements dans les arrangements. Nous avons été oubliés lors des conférences de presse, avec peu d’informations publiées alors que les écoles étaient mises au premier plan.

«Avec deux millions et demi d’étudiants dans les universités britanniques et un gouvernement apparemment déterminé à fournir des services dans toutes les régions du pays, il semble à la plupart des étudiants que nous sommes les vrais laissés pour compte dans cette pandémie.»

Un récent diplômé de Bristol et un électeur conservateur régulier ajoute: «Le fait que les étudiants paient le plein loyer des propriétés dans lesquelles ils ne se trouvent pas et les frais de scolarité complets pour ce qui est essentiellement un cours à distance est faux. Les étudiants paient pour un service fondamentalement différent de celui qu’ils ont acheté. »

