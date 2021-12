Les jeunes consommateurs plus associés aux produits axés sur le style de vie : Arnav Mutneja, directeur, Quantum Hi-tech

Le marché des technologies grand public est extrêmement diversifié et s’adresse à un large public.

La technologie grand public a inauguré certains changements déterminants dans nos vies, en particulier à la suite de la pandémie de Covid-19. Le travail et l’apprentissage à distance devenant la nouvelle norme, de plus en plus de personnes ont commencé à se familiariser avec les avancées technologiques et le comportement des acheteurs a commencé à pencher en faveur des appareils plus récents tels que les écouteurs-boutons TWS et les montres connectées. Nous avons parlé avec Arnav Mutneja, directeur de Quantum Hi-tech, l’une des plus anciennes sociétés indiennes de technologie grand public fondée près de trois décennies plus tôt, pour obtenir des informations telles que la corrélation entre la technologie grand public et le mode de vie moderne. Extraits de l’entretien :

Comment voyez-vous la corrélation entre le marché croissant des technologies grand public et le style de vie moderne ?

Le marché des technologies grand public est extrêmement diversifié et s’adresse à un large public. Lorsque nous parlons du marché des technologies de consommation de style de vie, il se limite principalement au jeune public, compris entre 18 et 35 ans. C’est le groupe de consommateurs plus jeune qui est le plus associé aux produits axés sur le style de vie, ce qui explique l’augmentation de la demande dans les segments audibles, portables et audio en particulier. Grâce à la technologie, le public plus âgé fait également partie de l’écosystème du marché de la technologie grand public en évolution, car il stimule l’intégration de nouvelles technologies dans les emballages traditionnels, tels que les casques filaires, etc.

De plus, le marché est entièrement axé sur la technologie et offre une gamme de produits très hétérogène. Avec un plus grand nombre de consommateurs achetant les produits en ligne, le facteur toucher et sensation n’est pas vraiment le facteur décisif, mais plutôt le comportement d’achat est plus enclin à la technologie et à son apparence.

Quels segments de la technologie grand public ont connu la demande maximale ? Quel a été l’impact de la pandémie sur la demande ?

Il ne serait pas vraiment avantageux de comparer la demande entre les catégories, principalement parce que les 18 à 20 derniers mois ont été une phase très mouvementée pour les entreprises, quels que soient l’industrie et le secteur. Si les unités vendues doivent être prises en compte, nous avons connu une forte augmentation de la demande d’articles technologiques contemporains, essentiellement des appareils sacro-saints pour le bureau à domicile ou le travail à distance. Par exemple, la demande de webcams, claviers, souris, routeur UPS, etc., a été multipliée par près de cinq depuis le début de la pandémie. Dans des catégories comme l’audio, la demande n’a cessé de croître, la technologie étant le principal facteur déterminant.

Comment avez-vous vu évoluer le marché des technologies grand public depuis votre création il y a près de 30 ans ?

Il ne serait pas exagéré d’affirmer que le marché des technologies grand public a subi de profonds changements au cours des trois dernières décennies. Le marché est devenu extrêmement concurrentiel, avec de nombreux changements de comportement et de modèle des consommateurs au cours de différentes périodes. Alors que l’avènement de l’ère numérique a inauguré un nouveau chapitre dans l’espace technologique grand public, la poursuite de l’évolution des médias sociaux et d’autres plates-formes similaires a permis au consommateur de devenir très conscient de ses besoins, ce qui n’était pas le cas auparavant. Les prix sont également devenus extrêmement compétitifs en raison de la capacité des consommateurs à comparer les prix d’un simple clic.

De nouveaux défis ont présenté aux parties prenantes de nouvelles opportunités, par exemple, il est bon que des marques comme nous aient aujourd’hui de nombreux canaux pour communiquer pourquoi nos produits sont meilleurs que les autres produits dans des segments spécifiques. Fini le temps où les marques prospéraient par pure bonne volonté malgré le fait qu’elles n’avaient pas de bonnes offres sur le marché. Les marques qui l’ont fait traditionnellement n’ont désormais plus d’autre choix que de se réinventer.

L’audio en particulier est l’une des catégories les plus discutées dans le segment des technologies de la vie. Quelle est votre position à ce sujet?

L’impact le plus important de la pandémie sur notre vie quotidienne est que la plupart des gens passent maintenant plus de temps à la maison qu’auparavant. Avant la pandémie, la plupart des travailleurs avaient l’habitude de rencontrer leur famille le soir et de passer du temps de qualité avec eux. Maintenant, beaucoup de gens passent toute la journée dans la maison, ce qui nécessite un espace personnel. L’évolution de TWS coïncide avec cette modification du comportement du consommateur final. De plus, nous avons vu que les ventes d’écouteurs ont diminué de près de 50%, avec une part maximale prise par TWS. Le marché du tour de cou est cependant resté stable. Le marché global des produits audio a connu une croissance constante depuis l’épidémie.

Qu’est-ce qui fait de Quantum une marque domestique d’articles technologiques contemporains ou, disons, une marque pionnière de la technologie de style de vie indienne ? Racontez-nous votre parcours d’une entreprise de fabrication hors ligne à un détaillant en ligne.



Quantum a opéré dans des produits qui ont été extrêmement grand public et pas très chers, par exemple une multitude de produits de la catégorie Rs 1000. Ces produits sont vendus en milliers de quantités, c’est pourquoi vous trouverez bon nombre de nos produits dans les foyers et les bureaux à travers le pays. Depuis notre lancement en 1992, nous avons évolué pour devenir l’une des plus grandes marques indiennes en termes d’unités vendues. Ce sont les facteurs de fiabilité et de croissance continue qui inspirent un sentiment de confiance parmi les consommateurs pour notre marque. La confiance accordée par les consommateurs au cours des trois dernières décennies nous a également aidés à passer à un modèle de vente hybride, la notoriété des consommateurs et la valeur de rappel de la marque étant intrinsèques à notre parcours de croissance.

Quelle a été la croissance de la marque en glissement annuel et quel a été l’impact de Covid ?

Quantum n’a cessé de croître depuis sa création, ce qui explique le fait que nous sommes dans le secteur depuis 30 ans, depuis l’époque où l’Inde se démenait pour se familiariser avec la technologie grand public. Le déclenchement de la pandémie a eu un impact majeur, car tout en augmentant la demande, il a également provoqué une grave pénurie de semi-conducteurs. Sans la pandémie qui a perturbé l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, nous aurions doublé notre chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente.

Quels sont tes plans futurs? A quelles offres innovantes peut-on s’attendre dans un futur proche ?

Nous envisageons d’étendre notre portefeuille audio, qui a récemment vu le lancement de notre gamme premium SonoTrix. Nous proposerons bientôt une gamme complète dans chacune des catégories personnelles audibles et audio. En plus de cela, nous prévoyons de nous lancer dans les vêtements, le divertissement à domicile et la papeterie de bureau, qui devraient connaître une augmentation de la demande en raison de la réouverture des bureaux.

