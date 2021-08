Les jeunes de 16 et 17 ans seront invités à recevoir leur premier vaccin Covid d’ici le 23 août ⋆ .

Des entreprises comme Deliveroo et Uber ont offert des remises aux personnes qui ont eu leurs premiers jabs (Photo: .)

Les jeunes de 16 et 17 ans se verront tous offrir leur première dose du vaccin contre le coronavirus d’ici le 23 août.

Sajid Javid a avancé son objectif de faire piquer le groupe d’âge pour s’assurer qu’ils bénéficient d’une certaine protection avant de retourner à l’école en septembre.

Le secrétaire à la Santé a déclaré: «C’est génial de voir des dizaines de milliers de jeunes ont déjà reçu leur vaccin – merci d’avoir aidé à construire davantage notre mur de défense contre Covid-19 à travers le pays.

” J’ai demandé au NHS en Angleterre de s’assurer qu’il offre une première dose du vaccin à tous les 16 et 17 ans d’ici le lundi 23 août prochain, cela garantira que tout le monde a la possibilité d’obtenir une protection vitale avant de retourner à l’université ou en sixième. .

“S’il vous plaît, ne tardez pas – obtenez vos injections dès que vous le pouvez afin que nous puissions continuer à vivre en toute sécurité avec ce virus et profiter de nos libertés en vous offrant, à vous-même, à votre famille et à votre communauté la protection dont ils ont besoin.”

Plus de 800 sites de vaccination s’ouvriront à la tranche d’âge qui peut s’attendre à recevoir prochainement des lettres et des SMS lui demandant de prendre rendez-vous avec son médecin généraliste ou de se rendre dans un centre sans rendez-vous.

Les dernières données, publiées jeudi, ont montré que 70 % des personnes âgées de 18 à 29 ans en Angleterre avaient reçu une première dose de vaccin jusqu’au 11 août, suggérant que 30 % n’ont pas reçu de piqûres.

Le secrétaire à la Santé espère que tout le monde sera partiellement protégé d’ici le retour à l’école en septembre (Photo: PA)

En revanche, le taux d’absorption des premières doses chez les 30-39 ans en Angleterre s’élève désormais à 81,2%, tandis que pour les 40-49 ans, il est de 89,1%, selon les estimations du NHS England. Tous les autres groupes d’âge sont supérieurs à 90 %.

Bien qu’il ne soit pas encore clair quand d’autres groupes d’âge de moins de 18 ans seront invités à se faire vacciner, les enfants cliniquement vulnérables entre 12 et 15 ans peuvent se faire piquer.

Cette exception s’appliquait également aux enfants qui vivent avec des adultes très vulnérables – qui sont plus exposés au coronavirus.

Le gouvernement a exhorté à plusieurs reprises les jeunes adultes à venir pour un premier jab, avec des centres de vaccination pop-up spéciaux « grab-a-jab » ouverts à travers le pays.

Plusieurs entreprises qui sont souvent utilisées par les jeunes, dont Uber, Bolt et Deliveroo, ont accepté de proposer des trajets et des repas à prix réduit qui ont reçu une première dose.

Les données suggèrent qu’environ 30% des jeunes, âgés de 18 à 20 ans, ne sont toujours pas vaccinés (Photo: .)

Plus : Coronavirus



Selon les dernières recherches de Public Health England (PHE), le déploiement du vaccin en Angleterre aurait permis d’éviter entre 22,9 et 23,8 millions d’infections et entre 81 300 et 87 800 décès.

Le directeur adjoint du NHS pour le programme de vaccination en Angleterre, le Dr Nikki Kanani, a déclaré: “ Grâce au dévouement et au travail acharné du personnel du NHS, plus de 39 millions de personnes en Angleterre ont déjà eu leur premier, dont plus d’un quart de million de jeunes moins de 18 ans.

«Maintenant, alors que les adolescents se préparent à retourner à l’école ou au collège ou à leur premier emploi à temps plein, une fois de plus, le personnel du NHS fait tout son possible pour offrir aux jeunes le vaccin vital le plus rapidement possible pour se protéger et protéger les autres.

“Ceux qui sont éligibles doivent vérifier leur centre sans rendez-vous le plus proche sur le site finder aujourd’hui ou réserver via leur équipe GP une fois invités à le faire.”

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();