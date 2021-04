Les jeunes de Peñarol portent le classement

14/04/2021 à 05h15 CEST

Montevideo

Avec une belle performance de ses joyaux, les jeunes attaquants Facundo Torres et Agustín Álvarez, le Peñarol ont scellé leur qualification pour la phase de groupes de la Copa Sudamericana en battre Cerro Largo 4-1. Désormais, Peñarol affrontera le Sportif péruvien Huancayo la semaine prochaine, dans le groupe E, qu’ils partagent avec les Corinthiens brésiliens et le Paraguayan River Plate.

Dans un match qui a dominé du début à la fin, l’équipe du charbon a affirmé le 2-2 réalisé au match aller, a montré qu’il voulait faire sentir le poids de son maillot chez lui, et a clairement prévalu contre un Cerro Largo qui n’avait que quelques minutes d’espoir lorsqu’il a réalisé le partiel 1-1 en première mi-temps.

La réunion a commencé intense. En seulement quatre minutes déjà Alvarez, 19 ans, a marqué 1-0 après une longue passe du défenseur Fabricio Formiliano. Lorsque le deuxième est apparu, Cerro Largo a atteint l’égalité après un coup franc spectaculaire de Mauro estol bien que, quelques minutes plus tard, tours -à son 21e anniversaire- il a frappé une chaussure formidable de l’extérieur de la zone pour que Peñarol retrouve l’avantage et la tranquillité. Avant la clôture de la première mi-temps. Álvarez a atteint le doublé pour aller au repos 3-1.

La deuxième mi-temps a eu la même tendance, avec Peñarol arrivant au risque et Cerro Largo essayant de s’approcher avec de longues balles. À 60 ans, David Terans a fait un bon jeu qui s’est terminé par un But contre son camp de Martin Ferreira pour lui donner 4-1 et, définitivement, le passage au tour suivant.